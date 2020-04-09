تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة دجاج بالشعيرية



المقادير

- الدجاج : 500 gr

- البصل : 1 pcs (صغيرة الحجم)

- الجزر : 2 pcs

- ورق غار : 1 pcs

- شعيرية : 100 gr

- بهار : رشّة (حسب الرغبة)

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- بندورة : ملعقة كبيرة (مقطعة للتزيين)

- الماء : 3000 ml

- الكرفس : عود

طريقة التحضير

1. ينظّف الدجاج، ويُضاف إلى قدر عميقة تحتوي على الماء، توضع على النّار. وتزال الزفرة بواسطة ملعقة كبيرة عن السّطح.

2. تُضاف الخضار (الجزر والبصل والكرفس) بعد فرمها، وكذلك ورقة الغار، ويترك الخليط حتى الغليان.

3. يُصفّى المرق، وتُضاف إليه الشعيريّة بعد تحميرها، ويُزيّن بالبندورة أو بحسب الرغبة.

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