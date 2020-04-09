تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة دجاج مكسيكية



المقادير

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الأرز : نصف كوب (حبة متوسطة)

- صدر الدجاج : 450 غم (مقطّع إلى مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- فليفلة خضراء : 1 حبة (مقطّع إلى مكعبات)

- زيتون أسود : نصف كوب (مقطّع)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- الفلفل الحار : ملعقة صغيرة ونصف

- الزعتر البري : ملعقة صغيرة

- الزعتر : نصف ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : ليتر وربع

- الذرة : نصف كوب

- الكزبرة : حسب الرغبة (مفرومة)

- الليمون : حسب الرغبة (مقطّع إلى شرائح)

- صلصة طماطم : كوب

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

حمّي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في قدر كبير على حرارة متوسّطة.

نكّهي الدجاج بالملح والفلفل الأسود وأضيفيه إلى القدر وقلّبي من وقت إلى آخر حتى ينضج تماماً.

ارفعي القدر عن النار وضعي الدجاج جانباً.

في قدر آخر، حمّي الكمية المتبقية من الزيت.

أضيفي البصل والفليفلة والثوم والزيتون.

قلّبي لمدة 5 دقائق ثمّ نكّهي بالملح والفلفل الأسود.

في وعاء، اخلطي الأرز مع الفلفل الحار والزعتر، والزعتر البري ثمّ أضيفيها إلى القدر وقلّبي لحوالي 3 دقائق.

زيدي الدجاج والمرق وصلصة الطماطم والذرة واتركي المزيج على نار هادئة لـ30 دقيقة مع التحريك من وقت إلى آخر.

ارفعي القدر عن النار وقدّمي الشوربة مباشرةً على سفرتك مع الكزبرة وشرائح الليمون الحامض.

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