إندونيسيا تسجل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت إندونيسيا اليوم 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 3293 حالة، وهي أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة في الشهر الماضي.
وأشار إلى أن 40 حالة وفاة جديدة سٌجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حالات الوفاة إلى 280، بينما تعافى 252 شخصًا من المرض.
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