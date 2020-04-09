إسبانيا تسجل 683 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم تسجيل 683 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات الصحية في بيان نشرته اليوم أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 15238 حالة، مضيفةً أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 152446.

قد يهمك ايضا:

عدد الوفيات بين الأطباء يصل إلى 100 في إيطاليا جراء جائحة كورونا

الهليكوبتر ينهي حياة عروسين بعد ساعات من حفل زفافهما