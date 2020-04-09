لبنان يسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت في بيان اليوم أن عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 582 حالة.

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