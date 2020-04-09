سجلت وزارة الصحة اللبنانية 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت في بيان اليوم أن عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 582 حالة.
قد يهمك ايضا:
عدد الوفيات بين الأطباء يصل إلى 100 في إيطاليا جراء جائحة كورونا
الهليكوبتر ينهي حياة عروسين بعد ساعات من حفل زفافهما
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.