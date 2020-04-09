هولندا تسجل 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 21762 حالة بعد أن سجلت اليوم 1213 حالة إصابة مؤكدة. وأفاد المعهد الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أنه تم تسجيل 148 حالة وفاة اليوم ليبلغ عدد الوفيات الكلي 2396 منذ انتشار الفيروس في هولندا. قد يهمك ايضا: ارتفاع الإصابات في السودان بفيروس كورونا إلى 15 حالة الهليكوبتر ينهي حياة عروسين بعد ساعات من حفل زفافهما

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