ارتفاع الإصابات في السودان بفيروس كورونا إلى 15 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، عن تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 ليرتفع بذلك عدد الحالات المؤكدة إلى 15 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالة رقم 15 هو سوداني في الأربعينيات من العمر قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة ويتلقى حالياً الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل.

وأشارت التقارير الوبائية وفقاً للبيان إلى أن إجمالي الحالات "المشتبهة" بلغت 238 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل بالسودان.

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