مستحضرات ضرورية للبشرة خلال الحجر

القاهرة – لايف ستايل تتعرضين خلال فترة الحجر الصحي لضغط نفسي كبير بسبب ما نعانيه من ظروف وما نتعايشه من خوف فيروس COVID – 19 وهذا يؤثر سلباً على بشرتنا وبالتالي يظهر عليها الكثير من المشاكل مثل فقدان النضارة، البهتان والتعب والجفاف أيضاً . لذلك اليك بعض المستحضرات التي تخفف عنها إلى أن نخرج من هذه الأزمة سالمين. ماسك للوجه "هاني كاتابلسم من غيرلان " Guelain Honey Cataplasm Mask كريم مرطّب " ماجيك كريم من شالوت تيلبيري" Charlotte Tilbury Magic Cream منظف للبشرة " جنتل كريم كلينزر من نارس" Nars Gentle Cream Cleanser

قناع للعيون " من شيسيدو " Shiseido Eye Mask قناع للوجه " فيلفت كريم ويز سفرون فلورز من سيسلي " Sisley Velvet Cream With Saffron Flowers Advertisements قد يهمك أيضا: ماسكات لتكثيف الشعر بالألوفيرا إليك أفضل خلطات لترطيب البشرة الجافة للعروس

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