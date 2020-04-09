شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام أغنية زفافهما.. آخر لقاء بين زوجة وزوجها المصاب بكورونا عبر الفيس تايم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت زوجة أمريكية أن تعيش مع زوجها المصاب بفيروس كورونا آخر لحظة في حياته، وقامت بتشغيل أغنية زفافهما في لحظاته الأخيرة عبر تطبيق FaceTime.

ووفقاً لمجلة "People" فقد تحدثت مورا لوينجر عن وفاة زوجها المحبوب جو، 42 عامًا، وقالت إنها كانت محظوظة لأنها تمكنت من التواجد معه عندما توفي في 28 مارس الماضي.

وقالت لشبكة CNN: "شكرته على كونه الزوج الأكثر روعة، لأنه جعلني أشعر بالاعتزاز وأحبه كل يوم".وأوضحت أنها عزفت له لحن خاص بعد أن أخبرها الطبيب أن جو فقد النبض تماماً، مضيفة: "لقد قمت بتشغيل أغنية زفافنا له.. كنت معه عندما مات."

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قالت زوجته إن جو، وهو أب لثلاثة أبناء ومساعد مدير في أكاديمية ماري لويس في كوينز بنيويورك، لم يكن لديه أي أمراض سابقة، وبدأت معركته مع فيروس كورونا بأعراض خفيفة.

في البداية كان يعاني من حمى منخفضة الدرجة، لكنها ارتفعت، وسرعان ما تصاعدت إلى مشاكل في الجهاز التنفسي.

وأخبرت مورا شبكة CNN أنها أمضت كل الأيام الماضية مع جو في المستشفى على FaceTime عندما كان مريضًا في المستشفى، وبذلت محاولات لتهدئته وكانت لا تريده أن يشعر بالوحدة.

وعندما أخبرها طبيبه أن حالته أصبحت أسوأ، كانت قادرة على التحدث إليه في FaceTime ، وقالت: "توسلت إليه ألا يتركنا وأخبرناه أننا جميعًا بحاجة إليه".قالت مورا إنها عزفت أغنية زفافهم فى آخر موعد بينهما."