شكرا لقرائتكم خبر عن علماء جامعة أكسفورد: من المتوقع أن يكون لقاح كورونا جاهزًا هذا الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علماء بارزون وراء تجربة بريطانية كبرى بجامعة أكسفورد، إن لقاح فيروس كورونا للفيروسات التاجية قد يكون جاهزا في وقت مبكر من الخريف. الباحثون في جامعة أكسفورد واثقون من أنهم قادرون على إطلاق اللقاح للمرضى في غضون الأشهر الثمانية القادمة.



لقاح كورونا من جامعة اكسفورد

لكن وفقا لتقرير "ديلى ميل"، فريق أكسفورد ، هو واحد من المئات الذين يتسابقون في جميع أنحاء العالم لتطوير علاج COVID-19 ، وسط مخاوف من وصول الفيروس إلى الذروة قبل التجارب.

وسيبدأ أكثر من 500 متطوع اختبارات هذا الشهر حتى سبتمبر، حيث يؤكد الباحثون إنه مع عدم وجود اختبارات لتحديد من أصيب بالفعل ، قد يكون من الصعب العثور على أشخاص غير مصابين للمشاركة في التجربة، وقد اشترك أكثر من 500 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 سنة وسيبدأون الاختبارات قرب نهاية الشهر.

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وأوضح الباحثون لـ تقرير جريدة The Telegraph : "أفضل سيناريو هو أنه بحلول خريف عام 2020 ، يكون لدينا نتائج حول فعالية اللقاح من تجربة المرحلة الثالثة والقدرة على تصنيع كميات كبيرة من اللقاح".

وأشاروا إلى أن إجراء التجارب بعد انحسار الذروة يمثل مشكلة أخرى ، لأن الكثير من الناس سيكونون قد طوروا مناعة طبيعية بحلول ذلك الوقت ، وستنخفض كمية انتقال العدوى بحيث يستغرق أولئك الذين لا يزالون غير محصنين وقتًا أطول للتعرض للفيروس. "

وحذر العلماء من أنهم ما زالوا يكافحون للحصول على تمويل لزيادة إنتاج الدواء المحتمل حتى يمكن إصداره للجماهير، وسيشارك المشاركون في التجربة في الدراسة لمدة ٦ أشهر ، سيحضرون خلالها المواعيد في مركز لقاحات أكسفورد للفحص والتحصين، زسيتم حقنها إما بلقاح COVID-19 الجديد أو بروتين التحكم.

يأتي ذلك بعد أن قيل أن المجموعة الأولى من المتطوعين الصينيين الذين تلقوا تطعيمات محتملة ضد فيروسات التاجية الصحية كانوا أصحاء بعد إنهاء 14 يومًا من الحجر الصحى، وعاد 14 شخصًا إلى منازلهم أمس بعد مشاركتهم في أول تجربة سريرية لمرشح اللقاح في ووهان.

وقد أكمل 18 من أصل 108 مشاركين ملاحظتهم الطبية ، وسيراقب فريق البحث جميع المتطوعين لمدة ٦ أشهر أخرى مع اخذ عينات دمهم لفحص الأجسام المضادة.