شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تصدر قصة للأطفال بــ 6 لغات للمساعدة فى فهم فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية في بيان اليوم الخميس، أنه تم إنتاج قصة جديدة للأطفال، تهدف إلى مساعدة الأطفال على فهم فيروس كورونا "COVID-19 "، والتعامل معه من خلال تعاون أكثر من 50 منظمة تعمل في القطاع الإنساني، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر، ومنظمة إنقاذ الطفولة.



قصة تشارك فيها 50 جهة دولية

بمساعدة مخلوق خيالي يدعى"Ario "، وتحمل اسم " My Hero is You"، توضح القصة كيف يمكن للأطفال محاربة فيروس كورونا، يشرح كيف يمكن للأطفال حماية أنفسهم، وأسرهم، وأصدقائهم، من فيروس كورونا، وكيفية إدارة العواطف الصعبة عندما يواجهون واقعًا جديدًا سريع التغير.

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الصحة العالمية تصدر قصة للاطفال عبر الانترنت ب 6 لغات

وقالت المنظمة، إن الكتاب الذي يهدف في المقام الأول إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عامًا، هو مشروع الفريق المرجعي للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والمعنية بالصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ، وهو تعاون فريد بين وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية،موضحة أن الوكالات الدولية التي تقدم الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في حالات الطوارئ.



الصحة لعالمية تصدر قصة للاطفال لفهم فيروس كورونا

خلال المراحل الأولى من المشروع، شارك أكثر من 1700 طفل، ووالد، ومقدم رعاية، ومعلم من جميع أنحاء العالم في كيفية تعاملهم مع جائحة فيروس كورونا، كانت المدخلات لا تقدر بثمن لكاتبة السيناريو والرسامة "هيلين باتوك"، وفريق المشروع في التأكد من أن القصة ورسائلها لها صدى لدى الأطفال من خلفيات وقارات مختلفة.

وأشارت المنظمة إلى أنه من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال، سيتم ترجمة الكتاب على نطاق واسع، مع إصداره بــ 6 لغات اليوم، وأكثر من 30 أخرى قيد الإعداد، يتم إصداره كمنتج عبر الإنترنت وكتاب صوتي.