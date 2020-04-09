شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. أشعة الجهاز الهضمى العلوى تكشف إصابتك بالفتاق وأمراض أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آشعة UGI أو سلسلة الجهاز الهضمي العلوي عبارة عن مجموعة اختبارات بالأشعة السينية تفحص الجهاز الهضمى العلوي الذي يشمل المريء والمعدة والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر) أثناء العمل، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية هذا الفحص واستخداماته، وفقاً لموقع webmd.

لماذا يطلب طبيبك آشعة UGI أو سلسلة الجهاز الهضمي العلوي

يستخدم الأطباء UGI لمعرفة سبب عدم عمل أمعائك بشكل صحيح، حيث قد تكون لديك أعراض مثل:

-التجشؤ

-صعوبة أو ألم في البلع.

-حرقة المعدة.

- اضطراب في المعدة.

- القئ.

-آلام البطن.

قد يساعد أيضًا في توضيح سبب فقدان الوزن المستمر بدون أسباب.

يجب أن تكون معدتك فارغة عند إجراء هذا الاختبار، لأن الطعام يجعل من الصعب رؤية الجهاز الهضمي على الأشعة السينية.

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اسأل طبيبك إذا كان من المقبول تناول الأدوية المعتادة بكمية صغيرة من الماء، وكذلك أخبر طبيبك إذا كان لديك أي حساسية أو تناول المكملات الغذائية.

كيفية إجراء آشعة الجهاز الهضمي العلوى؟

سوف يعطيك فنى الآشعة سائلًا خاصًا مع الباريوم، يبدو مثل الميلك شيك، ولكن ليس له طعم هذا المشروب يبطن بطانة الجهاز الهضمي بحيث يسهل رؤيته على الآشعة.

سيشاهد أخصائي الأشعة صور جهازك الهضمي على شاشة ، مثل فيلم، لمعرفة كيفية عمل الجهاز الهضمي.

بعد الاختبار اشرب الكثير من الماء للمساعدة في طرد الباريوم من جسمك.

نتائج اختبار آشعة الجهاز الهضمى العلوى

يمكن أن يظهر الاختبار الأمراض التالية:

-قرحة المعدة.

-فتق الحجاب الحاجز.

-السرطان والأورام الآخرى.

-تضخم الأوعية الدموية.

- وجود جرح فى المعدة.