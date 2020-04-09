شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار فيروس معدل وراثيا على الفئران يمنح الأمل فى الحصول على لقاح ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختبر فريق من جامعة أيوا فيروس جديد معدل وراثيا على الفئران المصابة بفيروس كورونا ، وهو فيروس مرتبط بـ COVID-19. ووجدوا وفقا لتقرير موقع "ديلى ميل"، أن الفئران التي أعطيت الفيروس المعدّل وراثيًا ، ثم أصيبت بجرعات قاتلة من فيروس كورونا ، نجت من الإصابة القاتلة عادةً.



فيروس هندسى يمكنه إنتاج لقاح محتمل لكروونا

يقول بول ماكراي وفريقه الطبى المشرف على الدراسة التى تم نشرها في مجلة mBio ، وهي مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة ، إن منهجهم في علاج متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، التي تجبر النظام على إطلاق استجابات مناعية، يمكن أن تعمل أيضًا ضد COVID-19.

أضاف باحثو أيوا جينًا إضافيًا إلى فيروس الحمض النووي الريبي يُدعى فيروس أنفلونزا parainfluenza 5 (PIV5)، بحيث تنتج الخلايا المصابة بروتينات متورطة في عدوى MERS.

يقوم الفريق متعدد التخصصات بدراسة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية - متلازمة الشرق الأوسط التنفسية - منذ تفشي المرض في عام 2012 حيث يبلغ معدل الوفيات فيه أكثر من 30 %.

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ووفقا للباحثين، لا يمكن لفيروس MERS التكاثر في الفئران ، لذا لاختبار اللقاح ، طور الفريق الطبى نموذجًا للفأر معدل وراثيا يحاكي العدوى البشرية.

بعد 4 أسابيع من تلقي الفئران لقاحًا تم إنشاؤه من فيروس PIV5 ، تعرضوا لسلالة مميتة من فيروس كورونا، كما تم إعطاء نفس السلالة من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمجموعات من الفئران التي تلقت لقاحًا مختلفًا يعتمد على PIV5 ولكن بدون الجين المعدل.

نجت جميع الفئران المعطاة للفيروس المعدل من الإصابة بفيروس كورونا وتوفيت جميع الفئران التي أعطيت لقاح PIV5 الآخر بسبب العدوى، ويبحث الباحثون وشركات الأدوية والجامعات والمجموعات الأخرى عن لقاح أو علاج فعال ضد COVID-19.