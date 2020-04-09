شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يؤثر على هرمون الدوبامين ..10 أطعمة ومشروبات تعزز صحة المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع"boldsky"، أن الدوبامين هو ناقل عصبي موجود في الدماغ يخدم العديد من الأغراض، يرتبط بالذاكرة، والانتباه، والإنتاجية، وفقدان الوزن، إلى جانب دور مهم في تقييد السلوك الاندفاعي ومنع الاصابة بمرض الشلل الرعاش "باركنسون".



10 اطعمة تعزز الدوبامين لديك

وفقًا لدراسة، فإنه يمكن لفيروس كورونا أن يغير مسارات الدوبامين في المخ، موضحا أنه يوجد دراسة أخرى عن فيروس "سارس"، تقول إنه يمكن أن يؤدى إلى تغيير في الخلايا العصبية، والألياف العصبية في الدماغ مما يسبب فى حدوث مشاكل مثل التهاب الدماغ.

وقال الموقع، يعتقد أن فيروس كورونا "COVID-19 "، يشبه فيروس "سارس"، فمن المحتمل أن يؤثر سلبًا على عمل الدماغ، موضحا إن تعزيز مستويات الدوبامين في الجسم من خلال النظام الغذائي، هو أفضل طريقة للوقاية من مثل هذه الأمراض الفيروسية، عندما يكون مستوى الدوبامين مرتفعًا، فإنه يؤثر على مركز المتعة والسعادة في الدماغ، مما يؤدي إلى تحسين المزاج، والتحفيز للعمل، كما يؤدي نقص الدوبامين في أجسامنا إلى نقص الحماس، والاكتئاب، وبرودة القدمين، وانخفاض الدافع الجنسي، والإرهاق العقلي، وقلة التركيز وغيرها.



اللوز

10أطعمة يمكن أن تساعد على تعزيز مستويات الدوبامين فى الجسم..1. اللوز ..

اللوز ضروري لزيادة مستويات الدوبامين في أجسامنا، التيروسين هو حمض أميني يساعد في بناء البروتينات، والذي بدوره يساعد في إنتاج الدوبامين، اللوز مليء بالتيروزين، لذلك يعتبر أفضل وجبة خفيفة لإنتاج "هرمون السعادة" في أجسامنا.



الموز

2. الموز..

الموز يحتوي على التيروزين مع الفلافونويد المسمى كيرسيتين، كلاهما يساعد بشكل مفرط في إنتاج الدوبامين، وبصرف النظر عن ذلك، يحتوي الموز أيضًا على العديد من الفيتامينات التي تساعد في الحفاظ على صحة المخ.



الزبادى

3. منتجات الألبان..

تحتوي منتجات الألبان مثل الحليب واللبن على أحماض أمينية مهمة مثل فينيل ألانين، والتيروزين، وبرجنينولون، فهم من اللبنات الأساسية للدوبامين، وكذلك الهرمونات الأساسية في الجسم، وتعتبر هذه المنتجات متاحة بسهولة ورخيصة التكلفة.

Advertisements



الاسماك

4.الأسماك..

تحتوى الأسماك على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي توجد غالبًا فى السلمون والماكريل والسردين والرنجة، حيث تساعد على تحسين مستوى الدوبامين في الجسم، إلى جانب علاج الحالات الطبية مثل مثل الخرف.



القهوة

5. القهوة..

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تعمل كمنشط للجهاز العصبي المركزي، وذلك لأن الكافيين يساعد في إفراز الدوبامين في الدماغ مما يساعد على اليقظة والتركيز، يعد الشاي الأخضر والشيكولاتة الداكنة أيضًا أفضل مصادر للكافيين.



العنب

6. العنب..

يحتوي العنب على مضاد حيوي للأكسدة يسمى ريسفيراترول، والذي يساعد على زيادة مستويات الدوبامين في الدماغ، تساعد مضادات الأكسدة أيضًا في منع موت الخلايا عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم.



التوت

7. التوت الأزرق..

غني بالفلافونويد والأنثوسيانين ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وتنظيم إنتاج الدوبامين، يساعد التوت الأزرق أيضًا على الوقاية من أمراض الشلل الرعاش عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي في مناطق محددة بالمخ.



السبانخ

8. السبانخ..

وغيرها من الخضروات الخضراء معروفة بشكل رئيسي بإنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي مشابه للدوبامين، كما أنها مليئة بالتيروزين الذي يلعب دورًا مهمًا في تحفيز مستويات الدوبامين في الدماغ.



المشروم

9. المشروم ..

يساعد المشروم على استعادة مستويات الدوبامين في الدماغ، يلعب دورًا نشطًا في تركيب مستقبلات الدوبامين الجديدة إلى جانب تحسين الذاكرة واليقظة، يساعد أيضًا في علاج الحالات العقلية مثل الاكتئاب وتغيير المزاج.



الشوفان من الاغذية التى تعزز الدوبامين

10. الشوفان..

الشوفان غني بالكربوهيدرات المعقدة التي تنظم إنتاج التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد في إنتاج السيروتونين، يُعرف الناقل العصبي السيروتونين أيضًا باسم "هرمون السعادة" الذي يساعد على تنظيم المزاج والاتصال العاطفي والشهية وغ