شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: هيدروكسى كلوروكين له آثار نفسية وعصبية على مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة بحثيه نشرت بمجله الجمعية الطبية الكندية من بعض الآثار الجانبية لإستخدام الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين والأزيثروميسين في علاج مرضى فيروس كورونا والتي تتمثل في عدم انتظام ضربات القلب ، ونقص السكر في الدم ، والآثار العصبية والنفسية.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية حذرت الدراسة من الآثار السلبية الخطيرة المحتملة لوصف هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين لعلاج مرضى كورونا ، حيث يتم استخدام الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين والأزيثروميسين لعلاج ومنع فيروس كورونا على الرغم من ضعف الأدلة على الفعالية ، ويجب أن يكون الأطباء والمرضى على دراية بالأثار الجانبية الخطيرة المحتملة للأدوية ، وفقًا لمراجعة في CMAJ مجلة الجمعية الطبية الكندية

وقال الدكتور ديفيد خورلينك قسم الصيدلة الإكلينيكية والسموم بمركز صنيبروك للعلوم الصحية وكبير العلماء في ICES: "يجب أن يكون الأطباء والمرضى على دراية بالعديد من الآثار الضارة النادرة والمهددة للحياة للكلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين"

تقدم المراجعة لمحة عامة عن الأضرار المحتملة المرتبطة بهذه الأدوية بالإضافة إلى إدارتها بناءً على أفضل الأدلة المتاحة.

تتضمن التأثيرات الضارة المحتملة للهيدروكسي كلوروكين عدم انتظام ضربات القلب، نقص سكر الدم، الآثار النفسية العصبية، مثل الإثارة والارتباك والهلوسة وجنون العظمة.

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بالإضافة إلى التفاعلات مع الأدوية الأخرى تقلب التمثيل الغذائي يقوم بعض الأشخاص باستقلاب الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين بشكل سيء ونسبة صغيرة من التمثيل الغذائي لهم بسرعة، مما يؤثر على الاستجابة للعلاج.

والجرعة الزائدة كلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين شديدة السمية في الجرعات الزائدة ويمكن أن تسبب النوبات والغيبوبة والسكتة القلبية، نقص الأدوية المرضى الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة والأمراض المزمنة الأخرى، الذين يتناولون هيدروكسي كلوروكوين لعلاج هذه الحالات قد يواجهون مشاكل في الوصول إلى هذا الدواء.

على الرغم من التفاؤل لإمكانيات الكلوروكين أو هيدروكسي كلوروكوين في علاج فيروس كورونا لم يتم النظر كثيرًا في إمكانية أن الأدوية قد تؤثر سلبًا على مسار المرض.