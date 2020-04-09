شكرا لقرائتكم خبر عن عايزين يفتكروا الأزمة طول العمر.. زوجان هنديان يطلقان اسم "حظر" على مولودهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أجل كبح انتشار فيروس كورونا فرضت عدة دول في جميع أنحاء العالم سياسة الإغلاق وحظر التجول وهو بروتوكول طوارئ يمنع عادةً الأشخاص من مغادرة المنطقة وقد ألهم ذلك زوجان في الهند لتسمية ابنهما المولود حديثًا "حظر ".

ووفقا لما ذكرته صحيفتا الجارديان وديلى ميل البريطانية ولد الصبي في قرية باتشيري في منطقة شيوبور بوسط الهند يوم الاثنين الماضي خلال فترة حظر صارمة استمرت 21 يوما في الهند، وعندما سأل موظفو المستشفى عن الاسم الذي يجب أن يكتبوه على شهادة ميلاد الطفل الجديد كشفت والدة الصبي والتي تدعى مانجو ميل والأب راغوناث عن خيارهما غير المعتاد.

وقال مانجو في تقرير لصحيفة تايمز أوف إنديا: "إنه حظر لأنه ولد خلال فترة الحظر"، وأضاف والد الطفل راغوناث: "سيتذكر ابني وعائلتنا وقت الأزمة هذا طوال حياتنا إنه اسم مهم، لأن العالم كله يستخدم الحظر كوسيلة لإثارة هذا الوباء ويجب ألا نتعامل مع هذا الاغلاق والحظر باستخفاف ".

يأتي اسم الميلاد غير المعتاد بعد أسبوع من تسمية زوجين آخرين في الهند لأطفالهما التوأم "كوفيد" و"كورونا"، ووفقًا للزوجين المقيمين في رايبور ، عاصمة ولاية تشاتيسجاره في وسط الهند ، فإن الأسماء ستذكرهم بكل الصعوبات التي حدثت وسط إغلاق الفيروس التاجي

Advertisements

كانت بريتي فيرما الأم البالغة من العمر 27 عاماً رزقت بتوأم في الساعات الأولى من يوم 27 مارس الماضى وأطلقت عليهم اسم Covid (ولد) و Corona (فتاة) في الوقت الحالي.

يذكر أنه في 24 مارس أمرت حكومة الهند بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي فرض حظر تجول فى البلاد لمدة 21 يومًا مما حد من حركة سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة كإجراء وقائي ضد جائحة فيروس كورونا ع

وحتى اليوم أكدت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند إصابة 5734 حالة و 166 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا .