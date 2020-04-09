تفاصيل رجيم الـ2000 سعرة حرارية

تمثل السمنة مشكلة كبيرة لدى الكثير من السيدات والفتيات، ولكن هناك العديد من الأنظمة الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن وتحقيق ما تتمنى من التخلص من الكيلوغرامات الزائدة من دون حرمان، فإننا نقدم لك اليوم نظاماً غذائياً يعتمد على حساب السعرات الحرارية الخاصة بكوالالمبور اليوم، كل ما عليك تناول ما تفضلينه، بشرط حساب سعراته الحرارية مع التأكيد على أن يكون تناول الطعام على مدار اليوم ٢٠٠٠ سعر حراري، إليك سيدتي الجميلة تفاصيل رجيم الـ٢٠٠٠ سعر حراري. اقرئي أيضا رجيم صحي يعتبر الأفضل في حرق الدهون قبل رمضان الإفطار

خبز أسمر + ثلاث بياض بيض + معلقتان جبن ملح خفيف+ ثمرة خيار وثمرة جزر

تعادل 400 سعرة حرارية.

ما بين الوجبات كوب زبادي منزوع الدسم ملعقة شوفان +موزة

تعادل 356 سعرة حرارية.

الغداء

قطعتان من الدجاج المسلوق + طبق أرز أبيض صغير مسلوق + سلطه جرجير وخيار وخس+ خضار (كوسا + مشروم + بروكلي) مطبوخ بالقليل من الزيت

تعادل490 سعرة حرارية. اقرئي أيضا رجيم قاسٍ لإنقاص 3 كيلوغرامات في 5 أيام Advertisements

ما بين الوجبات ملعقة فول سوداني + ملعقة كاجو تعادل 140 سعرة حرارية.

العشاء

خبز أسمر + 3 ملاعق تونة بدون زيت + سلطة خيار وخس وجرجير + كوب عصير برتقال فريش.....تعادل 470 سعرة حرارية.

ما قبل النوم

كوب حليب منزوع الدسم + ثمرة تفاح... تعادل 180 سعرة حرارية.

هذه الحميه تحتوي على 109جم بروتين و266 جم كربو هيدرات 50 جم دهون أقرئي أيضا رجيم سهل للتخلص من الكرش في أيام شاهدي أيضا

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