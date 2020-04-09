أطباء الجلدية يكتشفون أعراضًا جديدة لفيروس "كورونا" المستجد

تحدث أطباء الجلدية في النقابة الوطنية لأطباء الجلد ولأطباء الأمراض التناسلية (SNDV) عن أعراض جديدة محتملة لمرض "كوفيد-19"، وخلال دراسة، وجدت مجموعة من 400 طبيب أمراض جلدية أن المصابين لديهم آفات جلدية، وهي طفح جلدي يشبه مرض الشرى؛ وفي بعض الحالات، وفقًا للأطباء، يمكن أن يكون الطفح الجلدي مؤلمًا؛ حسب تقارير BFMTV.

تشير تحليلات SNDV التي تم إجراؤها إلى وجود صلة بين حدوث الطفح الجلدي والكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وفي 6 أبريل/ نيسان، كشفت دراسة عن ثلاثة أعراض إضافية لفيروس كورونا. وفقا لنتائج التجربة، يمكن أن يظهر المرض ليس فقط في شكل حمى وسعال. في 8 ٪ من المرضى من ووهان، تم تسجيل الصداع والدوخة وفقدان الشم.

قد يهمك أيضا :

"الصحة" الروسية تؤكد أنه لامبالاة الشباب تضاعف نسبتهم ضمن المصابين بـ"كورونا"

Advertisements

دراسة جديدة تؤكد أن وباء"كورونا" يلاحق الرجال أكثر من السيدات