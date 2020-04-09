هاني الناظر يحذّر من غسل الخضراوات بالكلور خوفًا من التسمّم

القاهرة – لايف ستايل
أكّد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن شرب المياه باستمرار يحسن الدورة الدموية، ووظائف الكبد وتقوي المناعة، وأوضح أن الطريقة المثلي لغسيل الخضراوات تتم عن طريق غسلهم بالماء والصابون للوقاية من كورونا، وبالنسبة للمعلبات من الكرتون من الجبن والألبان يتم غسلهم بـقطنة مبللة بالكحول وليس بالكحول نظرا لكونه مادة سامة.
وأكد خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح" مع الإعلامية خلود زهران، أن جميع الأبحاث العلمية الحديثة التي تناولت بقاء فيروس كورونا لمدة 3 : 12 يوما جميعها اجتهادات وليست نظريات موثوق بها خاصة وأن الفيروس جديد ولم يتم اكتشاف لقاح للقضاء عليه حتى الآن.
ولفت الدكتور هانى الناظر إلى أنه يتوجب الحفاظ على تطهير الأسطح دون التركيز فقط على مدة بقاء الفيروس وتعقيم جمبع الأسطح باستمرار بالكلور والمياه.
وطالب استشارى الأمراض الجلدية، المواطنين باتباع جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بغسل الأيدى بالماء والصابون باستمرار والذى يعد السلاح الوحيد لمحاربة هذا الفيروس.
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