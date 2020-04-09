عضو الجمعية المصرية المناعة يكشف أسباب حدوث الحساسية في ظل انتشار الأتربة

كشف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أسباب حدوث الحساسية في ظل انتشار الأتربة والرمال في الجو ، ولاسيما خلال الفترة ما قبل الربيع.

وقال في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إنها تتمثل فيما يلي.

•عند التعرض الأول لمسببات الحساسية كالأتربة مثلًا يبرمج الجهاز المناعي نفسه على كيفية التعامل عند أى تعرض جديد لهذه المسببات.

•وتتولد خبرة مناعية فتصبح الخلايا التحسسية على أهبة الإستعداد لأى غزو للجسم بمسببات الحساسية فتتسلح بمضادات أجسام مناعية تتحسس المسببات.

•وسرعان ما تتفاعل معها مناعيًا فتصدر الأوامر للخلايا التحسسية لإطلاق مواد كيميائية تنذر الجسم بدخول مسببات الحساسية .

•فتسبب هذه المواد الكيميائية ظهور أعراض الحساسية المقلقة لكنها وسائل مشروعة للجهاز المناعى للتخلص من مسببا الحساسية

Advertisements

•بالتخفيف من تركيز مسببات الحساسية بالدموع مثلًا أو زيادة إفراز المخاط فى الأنف أو الصدر

•أو لطردها خارج الجسم بالعطس أو بسيلان الأنف أو العين أو الكحة

وأكد أن هذا يسبب ذلك إرسال رسالة لتحذير الإنسان فيتحرك بعيدًا عن مصدر التعرض لمسببات الحساسية أو يضطر للذهاب للطبيب و تناول الأدوية وبالتالى الحفاظ على الحياة.

قد يهمك ايضاً:

دراسة تؤكد أن امتلاك حيوان أليف في صغر السن يساعد في منع الحساسية

روسيا تخترع جهازًا فائق الحساسية لتقييم حالة الأوعية الدموية