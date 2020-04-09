ميشيل أوباما تقترح شكر الطواقم الطبية بمكالمة أو رسالة قصيرة

وجهت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الشكر لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية لمناسبة اليوم العالمي للصحة، وتزامنا مع مواجهة فيروس "كورونا" في أميركا وجميع أنحاء العالم، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستغرام": "أود أن أشكر جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وخاصة المتواجدة في الخطوط الأمامية والذين يخاطرون بحياتهم من أجلنا".

ودعت ميشيل أوباما إلى ضرورة الامتنان للعاملين في الرعاية الصحية سواء من خلال رسائل نصية أو مكالمة هاتفية، حيث لم يستغرق الأمر دقيقة واحدة للتعبير عن مدى تقديرهم لما يقومون به من عمل هام تجاه المرضى.

وكشفت ميشيل أوباما تفاصيل روتينها هي والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في العزل المنزلى، خلال مكالمة هاتفية مع المذيعة الشهيرة إيلين ديجنيرس.

وقالت ميشيل فى المداخلة :"الجميع فى المنزل، عادت الفتاتان لأنك كما تعرفي، الدراسة فى الجامعات متاحة الآن عبر الانترنت"، وتابعت: "نحن نحاول كما تعلمين الحفاظ على روتين مستمر ولكن نشاهد نتفليكس ونستمتع بعض الشئ، كما تعلمين عندما تكون الأوقات سيئة، نتواجد مع بعضنا البعض ونحافظ على صحتنا، ويمكننا القيام بذلك بأقل الخسائر".

وكشف موقع CNN، أنه رصد الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما خلال تعليقاته على "انستجرام لايف"، بين ستيف كارى، والدكتور أنتوني فوسي"، فيما شاركت ميشيل أوباما فى درس أون لاين لتعلم الرقص".

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واستغل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، الحجر الصحي المنزلي في مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، تطبيقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية بضرورة الالتزام بالبقاء داخل المنزل لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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