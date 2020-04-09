سيدة إسبانية تحظى باستقبال الأبطال بعد شفائها من "كورونا" في مشهد مؤثر

استقبل سكان حي سكني في مدينة إشبيلية الإسبانية، جارتهم التي عادت إلى منزلها بعد شفائها من فيروس "كورونا"، لتحظى باستقبال الأبطال من قبل جيرانها، وسكان الحي استقبلوا جاراتهم العائدة من المشفى على أنغام الموسيقى وسط موجة من التصفيق الحار، للجيران الذين تجمعوا على شرفات ومنافذ بيوتهم مرحبين بها.

وظهرت السيدة في المقطع المصور الذي تم تداوله على مواقع التواصل وهي تمشي ببطء في حالة من الدهشة، وأعلنت سلطات الصحة في إسبانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 757 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أرجاء البلاد، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، وإضافة 6180 إصابة أخرى.

وقالت وزارة الصحة في إفادتها اليومة عن مستجدات تفشي الوباء في البلاد، إن إجمالي الإصابات المؤكدة التي تم تسجيلها بلغ 146 ألف و690 إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 14 ألف و555 حالة، وبحسب وكالة "رويترز"، فإن معدل الزيادة اليومية بالوفيات كنسبة من إجمالي عدد الوفيات، بلغ 5.5% مقارنة بـ5.7% يوم أمس الثلاثاء، عندما سجلت البلاد 743 حالة وفاة جديدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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