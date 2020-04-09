شكرا لقرائتكم خبر عن (FDA) توافق على أول جهاز استنشاق لعلاج ومنع تشنج القصبات الهوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ‘FDA’ اليوم على أول نوع عام من جهاز استنشاق للجرعات من بروفينتيل لعلاج أو الوقاية من التشنج القصبي في المرضى الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات فما فوق، والذين يعانون من مرض انسداد مجرى الهواء القابل للعكس ، كذلك الوقاية من التشنج القصبي الناجم عن ممارسة الرياضة في هذه الفئة العمرية.



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وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء "ستيفن إم هان" ، دكتوراه في الطب "إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعترف بالطلب المتزايد على منتجات الألبوتيرول خلال جائحة الفيروس التاجي الجديدة ، وما زلنا ملتزمين بشدة بتسهيل الوصول إلى المنتجات الطبية للمساعدة في تلبية الاحتياجات الحاسمة للجمهور الأمريكي".

ووفقًا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم ، تحدث تشنجات القصبات عندما تنتفخ العضلات المحيطة بالمجاري التنفسية وتشدها ، مما يتسبب في ضغطها على المسالك الهوائية وتصغيرها.

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ويمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة والنشاط البدني الآخر إلى ظهور أعراض لدى معظم الأشخاص المصابين بالربو وقد تحدث إما أثناء النشاط أو بعده مباشرة.

ويسبب الربو فترات متكررة من الصفير (صوت صفير عند التنفس) ، وضيق في الصدر ، وضيق في التنفس وسعال.

وغالبًا ما يزداد السعال سوءًا في الليل أو في الصباح الباكر، ويؤثر الربو على الأشخاص من جميع الأعمار ، ولكنه غالبًا ما يبدأ أثناء الطفولة.

وفي الولايات المتحدة ، من المعروف أن أكثر من 26 مليون شخص يعانون من الربو ، وحوالي 7 ملايين من هؤلاء أطفال.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا المرتبطة بأدوية استنشاق جرعات كبريتات البوتيرول: عدوى الجهاز التنفسي العلوي ، والتهاب الأنف ، والغثيان ، والتقيؤ ، ومعدل ضربات القلب السريع (عدم انتظام دقات القلب) ، والهزة والعصبية.