شكرا لقرائتكم خبر عن "يوتوبيا" تطلق مبادرة لمشاركة الدولة لعلاج غير القادرين للتصدي لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساهم شركة "يوتوبيا فارما"، بدور كبير لمساندة الدولة فى الأزمة الحالية لفيروس كورونا، وقامت بمبادرة تحت اسم "يوتوبيا الخير"، للمشاركة فى التدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد"Covid 19"، إيمانا منها بدور القطاع الخاص في تحمل مسئولياتها المجتمعية، وذلك من خلال رصد مبلغ 6 ملايين جنية لعلاج غير القادرين.

وقامت شركة "يوتوبيا"، بتخصيص خط ساخن للمرضى، وبمجرد اتصال المريض بالشركة يتم توجيهه لأقرب مكان لصرف العلاج مجانا، كما قامت أيضا بتنظيم حملة تحت اسم هيلث داى"Health day "، بالإسكندرية، والدلتا، حيث يقوم مندوبنا في العيادات، أو المستشفيات، بصرف العلاج مجانا لهم.

من جانبه قال الدكتور السعيد كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن القطاع الخاص شريك للدولة فى التصدي لهذا الوباء بكل الوسائل الممكنة، موضحا إن هذه الخطوة تعتبر جزء من المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص تجاه الدولة، وأن الشركة عليها التزامات تجاه العاملين والمرضى على حد سواء، فقد التزمت الشركة بصرف إجمالي مرتبات العاملين والبالغ قيمتها 5 ملايين جنيه شهريا دون انقطاع، رغم إعطاء الجميع أجازة مفتوحة من 15 مارس وحتى نهاية الخطر، حفاظا عليهم وعلي أسرهم ومنعا لانتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك التزاما بتوجيهات الرئيس السيسى بعدم المساس بمرتبات العاملين.

وأكد، إن الشركة أطلقت مبادرة "يوتوبيا الخير"، وخصصت أدوية تقدر بـ 6 ملايين جنيه لعلاج المرضى الذين فقدو وظائفهم نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا، مؤكدا إنه من حق أي مريض غير قادر الحصول علي أصناف الأدوية الموصوفة له فى روشتة الطبيب مجانا من خلال مندوبينا فى جميع محافظات مصر.

وأضاف، إنه خلال الأسبوع الأول للمبادرة تم صرف أكثر من 2300 روشتة للمرضي بإجمالي 460 ألف جنية، وهذه المبادرة مستمرة حتى انتهاء الأزمة، وكانت محافظات الدلتا أكثر المحافظات التي استفادت من هذه المبادرة تليها الإسكندرية ثم القاهرة والصعيد.

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جدير بالذكر، أن شركة "يوتوبيا" قامت بتوفير الأدوية التى يحتاجها المرضى لعلاج الحموضة وقرحة المعدة، وأدوية علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والإسهال، وعلاج ارتفاع ضغط الدم، وعلاج هبوط عضلة القلب، وأدوية علاج التهاب الأعصاب الطرفية، وغيرها لعلاج الحساسية بالإضافة للمضادات حيوية، كما قامت الشركة بالتعاقد مع شركات تعقيم من أجل المرور الدوري علي بعض العيادات والمستشفيات وتعقيمها لمنع انتشار الفيروس.

وأوضح، إنه تم توزيع 5 آلاف كرتونة بها مطهرات و"جوانتيات" وماسكات علي عيادات الأطباء والمستشفيات، لمساعدة الأطباء علي القيام بدورهم في خدمة المرضي وتوفير الحماية لهم، مؤكدا على أهمية دور شركات الأدوية باعتبارها الشريك الأكبر والأهم في عبور هذه الأزمة، وقد رصدت ”الخليج 365”، هذه المبادرة تحت اسم "يوتوبيا الخير"، لمشاركتها مع الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.