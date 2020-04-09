شكرا لقرائتكم خبر عن CDC تسحب إرشادات الجرعات الخاصة بدواء "هيدروكسى كلوروكوين "من موقعها على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية منها (CDC) إرشادات غير عادية للغاية من موقعها على الإنترنت، لإبلاغ الأطباء بكيفية وصف الأدوية المضادة للملاريا التي أوصى بها الرئيس دونالد ترامب لعلاج الفيروسات التاجية.

وتستخدم أدوية " الكلوروكين وهيدروكسيكلوروكين التناظري" ، لتهديد التهاب المفاصل والذئبة واضطراب المناعة الذاتية.



cdc يحذف توصية جرعات دواء الملاريا

ووفا لتقرير جريدة " الديلى ميل" تعود البداية إلى نشر الموقع الرسمى CDC على الإنترنت: "على الرغم من أن الجرعات المثالية لهيدروكسي كلوروكوين ومدة العلاج COVID-19 غير معروفين ، فقد أبلغ بعض الأطباء الأمريكيين عن تقارير قصصية تفيد بأن الأدوية قد تساعد في تخفيف الأعراض لدى مرضى فيروس التاجية"

الآن لم يعد الموقع يحتوي على هذه المعلومات. وبدلاً من ذلك ، تقول الجملة الأولى: "لا توجد أدوية أو علاجات أخرى معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمنع أو علاج COVID-19".

وأبلغ مركز السيطرة على الأمراض في بيان لرويترز أنه صاغ التوجيه الأصلي للأطباء بناء على طلب قوة مكافحة الفيروسات التاجية التي حثت على اتخاذ إجراءات فورية.



صورة ضوئية من موقع الرمسى لـ CDC

لكن وفقا لرويترز حسب التقرير، يذكر أن الرئيس ترامب ضغط شخصياً على مسؤولي التنظيم والصحة الفيدراليين لجعل عقاقير الملاريا متاحة على نطاق أوسع لعلاج فيروس كورونا الجديد.

في ذلك الوقت ، لم يتم اختبار الأدوية المعنية لـ COVID-19 ، المرض الناجم عن الفيروس. فوجئ الأطباء المتخصصين بهذه اللغة.

"لماذا تنشر CDC قصص الأطباء عن نجاح الدواء ؟"تسأل الدكتور لين غولدمان ، عميد كلية معهد ميلكين للصحة العامة في جامعة جورج واشنطن، قائلا "هذا لا معنى له" هذا غير عادي للغاية.

Advertisements

وقد انتقد الأطباء وخبراء الصحة ، الإرشادات على أنها تشير إلى أن الأطباء قد يصفون الأدوية عندما لا يتم إثبات ما إذا كانت فعالة أم ضارة أم لا.

ويضيف التوجيه المحدث والمختصر أن "هيدروكسي كلوروكوين وكلوروكوين قيد التحقيق في التجارب السريرية" للاستخدام على مرضى فيروسات التاجية، ولم تجب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها على الفور على الأسئلة المتعلقة بإزالة التوجيه الأصلي.

وفي بيان ، قالت لرويترز في الأصل إنها وضعت التوجيهات للأطباء بناء على طلب قوة مكافحة الفيروسات التاجية التي حثت على اتخاذ إجراءات فورية.

كان الرئيس ترامب من بين الأوائل الذين نادوا بنجاح أدوية هيدروكسي كلوروكوين لمرضى الفيروس التاجي الشهر الماضي وتحقيق نتائج واعدة، قائلا " ستكون هبة من السماء ، ستكون هبة من الله إذا نجحت". "سوف نصلي لله أن يعمل".

تأتي الدراسة التي يشير إليها ترامب من مرسيليا ، فرنسا ، حيث تم علاج 30 مريضًا بهيدروكسي كلوروكين لمدة 10 أيام مع أزيثروميسين ، مضاد حيوي.

على الرغم من صغر حجمها ، إلا أن الدراسة "أظهرت انخفاضًا كبيرًا في النقل الفيروسي" بعد الأيام الستة و "متوسط ​​فترة حمل أقل بكثير" مقارنة بالمرضى الذين تلقوا علاجات أخرى

ظهرت أيضًا بعض الأدلة القصصية من الصين على أن هيدروكسي كلوروكوين يساعد المرضى على التعافي من الفيروس في وقت أقرب.