شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسعى لطرح اختبار الأجسام المضادة خلال 10 أيام لإعادة الأمريكيين للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ديبورا بيركس ، الخبيرة الطبية في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تأمل في طرح اختبار الأجسام المضادة في غضون 10-14 يومًا كوسيلة محتملة لإعادة ملايين الأمريكيين إلى العمل، ووفقاً لموقع صحفية "ديلى ميل" البريطانية، سُئلت "بيركس" عما إذا كانت تعتقد أن عمليات الإغلاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة ستستمر حتى 1 مايو، حيث تجاوزت عدد الحالات 422000 حالة وارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 14200.

وأجابت الخبيرة الطبية في البيت الأبيض الأمريكي : "نجري سلسلة من التحقيقات الواضحة حول ما حدث في واشنطن ولوس أنجلوس وماذا يعني ذلك وكيف تبقي عدد الحالات منخفضًا".

وقالت بيركس: "نحن نتطلع أيضًا بعناية إلى طرحه ونأمل أن نجري قريبًا خلال 10 إلى 14 يومًا اختبار الأجسام المضادة حتى نتمكن من معرفة عدد الأمريكيين الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة".

وأضافت: "هذا يحدث فرقًا كبيرًا في فهم من يمكنه العودة إلى العمل وكيف يمكنهم العودة إلى العمل ، لذا يجب أن تتجمع كل هذه القطع معًا خلال الأسبوعين المقبلين".

وتأتي ملاحظاتها بعد أيام فقط من إعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن بدء الاختبار.

ويبحث هذا النوع من الاختبارات ، المعروف باسم اختبار الأمصال ، عن الأجسام المضادة ضد الفيروس الجديد في الدم.

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ويقول مسؤولو الصحة إن الاختبار يمكن أن يساعد العلماء على فهم مدى انتشار الفيروس، وعدد الأشخاص الذين يتعاملون مع الفيروس ولا يمرضون ؛ وكم من الوقت يبقى المرضى في مأمن بعد شفائهم.

وهذا أمر مهم لأنه يمكن أن يسمح للأشخاص الذين لديهم مناعة بمغادرة منازلهم والعودة إلى العمل ودعم القوى العاملة وكذلك مساعدة العاملين في الرعاية الصحية على تحديد ما إذا كانوا محصنين.

وتتضمن الاختبارات المستخدمة حاليًا مسحة للأنف أو الحلق ، وتحاول تحديد المادة الوراثية للفيروس لمعرفة ما إذا كان شخص ما مصابًا حاليًا.

ويتطلب هذا الاختبار الجديد جمع الدم من خلال الوريد ، ولا يمكن تحليله إلا في مختبر معتمد.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، سيتم تحديد أولويات ثلاث مجموعات للاختبار ، أولها أولئك الذين لم يتم تشخيص إصابتهم بالفيروس في أماكن النقاط الساخنة وهذا يشمل مناطق مثل مدينة نيويورك ، مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة. لويزيانا ؛ ميتشيجان وفلوريدا.