شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..مرعب يظهر كيف يمكن للسعال أن ينشر سحابة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة The Sun فيديو مرعب يظهر كيف يمكن للسعال أن ينشر سحابة من فيروس كورونا، والذى يستمر لمدة دقيقة، من خلال الرسوم المتحركة التى توضح كيف يمكن أن تنتشر جزيئات فيروس كورونا من السعال فى الهواء عدة دقائق، وتنتشر عبر ممرين فى السوبر ماركت.



فيديو مرعب يظهر كيف ينتشر فيروس كورونا من خلال السعال

وقالت الصحيفة ابتكر العلماء محاكاة للكمبيوتر لدراسة المدى الذى يمكن للفيروس أن ينتقل فيه إلى الداخل، ووجدوا كيف أن سحابة من القطرات ستصيب الآخرين.

ويقول العلماء المعنيون إن أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالفيروس هى الابتعاد عن الأماكن العامة المزدحمة مثل المتاجر والمحطات.

وقال البروفيسور فيل فورينين من جامعة آلتو بفنلندا لبى بى سى: "لا تذهب إلى السوبر ماركت إلا عند الضرورة قدر الإمكان، وابق هناك لفترة قصيرة.

وقال الباحثون، فى بيان مصاحب للفيديو، "تشير النتائج الأولية إلى أن الجزيئات التى تحمل فيروس كورونا يمكن أن تبقى فى الهواء لفترة أطول مما كان يعتقد أصلاً، لذا من المهم تجنب الأماكن العامة المزدحمة، موضحين أن هذا يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالقطيرات، والتي لا تزال المسار الرئيسي لانتقال فيروس كورونا.

وقد أجرى الدراسة علماء من جامعة آلتو الفنلندية، والمعهد الفنلندي للأرصاد الجوية، ومركز البحوث التقنية، وجامعة فنلندا، بحث عن كيفية نقل جزيئات الهباء الجوي الصغيرة المحمولة في الهواء عند انبعاثها من الجهاز التنفسي عند العطس أو السعال أو حتى التحدث.

وقالوا "فى الوضع قيد التحقيق، تنتشر سحابة الهباء الجوى خارج المنطقة المجاورة مباشرة لسعال الشخص، ومع ذلك، يمكن أن يستغرق ذلك عدة دقائق.

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وأضافوا أن الجزيئات تكون صغيرة للغاية من هذا الحجم لا تنتشر على الأرض، لكن بدلاً من ذلك، تتحرك على طول التيارات الهوائية أو تبقى عائمة في نفس المكان.

وقالت الصحيفة، تظهر المحاكاة كيف يمكن أن تبقى الجزيئات فى الهواء "لعدة دقائق"، بعد السعال.

وأضاف البروفيسور فورينين: "يمكن لشخص مصاب بفيروس كورونا أن يسعل ويبتعد، لكن بعد ذلك يترك وراءه جزيئات صغيرة للغاية تحمل الفيروس، مؤكدا، أنه يمكن أن تنتهى هذه الجسيمات فى الجهاز التنفسى للآخرين المجاورين له.

وأكد أنه على الرغم من الدلائل المتزايدة على أن الأشخاص يمكن أن يصابوا بالفيروس ولا تظهر عليهم أعراض، فإن المملكة المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، لا يعتقدان أنه من الضرورى أن يرتدى الناس أقنعة الوجه.

ويُنصح فى المملكة المتحدة بأنه يجب على العاملين الصحيين ومقدمي الرعاية فقط ارتداء أقنعة واقية للوجه.

وقال مات هانكوك وزير الصحةالبريطانى إن المستشارين الصحيين للحكومة لم يطلبوا منه تغيير نهج المملكة المتحدة تجاه أفراد الجمهور الذين يرتدون أقنعة الوجه.

وأضاف أن هناك القليل من الأدلة لإظهار مساعدة الأقنعة، وسيتم استخدامها بشكل أفضل من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى الذين كانت نتائجهم إيجابية، لكنها تضع المملكة المتحدة على خلاف مع تزايد عدد البلدان التي بدأت في تقديم المشورة لمواطنيها بارتداء شكل من أشكال تغطية الوجه عندما يتوجهون إلى الخارج.

يذكر أنه فى الولايات المتحدة أوصى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، مؤخرًا بارتداء غطاء وجه من القماش فى الأماكن العامة، حيث يصعب الحفاظ على تدابير الإبعاد الاجتماعى الأخرى، وتشمل هذه الصيدليات ومحلات البقالة، وفى المغرب هناك أمر حكومى بارتداء الأقنعة تليها التهديدات بالغرامات والسجن.