أطعمة غنية بالزنك لمكافحة فايروس الكورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 01:43 مساءً - جدول المحتوى

1 –الشوكولاته الداكنة لتقوية مناعة الأطفال

2 - اللحم الأحمر لتقوية مناعة الأطفال

3 – البيض لتقوية مناعة الأطفال

4 – السمك لتقوية مناعة الأطفال

5 –البطاطا الحلوة لتقوية مناعة الأطفال

6 - الشوفان بالمكسرات لتقوية مناعة الأطفال

7 – البقوليات لتقوية مناعة الأطفال

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لا يحصل الزنك على ما يستحقه من اهتمام بين العناصر الغذائية الأخرى، إلا أن خلايا جهاز المناعة تحتاجه لتعمل بطريقة سليمة حيث يؤثر نقص عنصر الزنك على 6% تقريبًا من الأطفال الإناث، و10% تقريبًا من الأطفال الذكور

د. أحمد محمد عبد العال، طبيب استشاري طب الأطفال، من مستشفى برجيل، وضمن حملة مرحبا بيتي يرشح لنا أهم الأطعمة الغذائية، التي تحتوي على الزنك، حيث يمكنك تقديمها لطفلك، لإضعاف فايروس كورونا.







أثبتت الدراسات أنّ أقراص الزنك تفيد في التقليل من مدّة الإصابة بالفيروسات بنسبة قد تصل لـ 40%، وأن تناوله قبل بدء الأعراض بـ 24 ساعة تقريبًا له أثر إيجابي في تخفيف شدّة الأمراض الفيروسية، وهذه هي أهم الأطعمة الغنية به، والتي تعطى للطفل، من عمر السنة حتى 10 سنوات.





1 –الشوكولاته الداكنة لتقوية مناعة الأطفال





كل 100 غرام منها يحتوي على 30% الاحتياجات اليوميّة، يمكنك إعطاء طفلك نصف قطعة من الشوكولاته الداكنة بشكل يومي وأفضل وقت لتناول الشوكولاته هو في الصباح بسبب ما تحتويه على سعرات حرارية، بالإضافة للمواد التي تعيق عملية النوم.

يمكنك تذويبها على مخبوز الكب كيك، وبهذا يشعر طفلك بالمتعة أكثر.





2 - اللحم الأحمر لتقوية مناعة الأطفال



كل ٣٠ غراماً من اللحم يحتوي على 7 غرامات من البروتين ، وهي مقدار مكعبين، حيث يوصى بتناول ما يعادل 19 غراماً يومياً.

كوني فنانة في تحضير طبق اللحم، وحضري اللحم على شكل برغر ضاحك وزينيه بالخضار كما في الطبق.





3 – البيض لتقوية مناعة الأطفال



لا تعطي طفلك أكثر من 3 بيضات في الأسبوع. ولا تنسي أن كمية الثلاث بيضات أو أربع المسموح بها أسبوعياً تشمل البيض الموجود في الأطعمة الأخرى كالكيك



4 – السمك لتقوية مناعة الأطفال





قدميه لطفلك مرة واحدة أسبوعياً. بين عمر الثالثة والسادسة، ولابد أن يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سبعة إلى تسعة أعوام نحو 150 غراماً من الأسماك أسبوعيا فقط.

لاحتواء بعض أصنافه على كميات كبيرة من الرصاص.تفنني في تقديمه اطحنيه في الخلاط وأضيفي التوابل إليه، بعدها يمكنك تحديده باستخدام قوالب معدنية خاصة، واقليه بالزيت الساخن.



5 –البطاطا الحلوة لتقوية مناعة الأطفال



يمكن البدء بإعطاء البطاطا الحلوة للأطفال من عمر ستة أشهر، قدميها في شكل هريس (بوريه)، وبحلول ثمانية أشهر يمكن تقديمها مع الأرز أو الشوفان.

تعمل مادة الكولين الموجودة في البطاطا الحلوة، على مقاومة أمراض الجهاز التنفسي، فحبّة بطاطا يومياً تزود الطفل، بعد الثالثة، بـ 9% من الاحتياجات اليوميّة من عنصر الزنك.



6 - الشوفان بالمكسرات لتقوية مناعة الأطفال



يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان، وهو مكون من الألياف التي تحارب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات الأخرى في أجسامنا أضيفي الكاجو بمقدار 12 غراماً يومياً، إلى الشوفان، قدمي الوجبة مع الحليب والشوفان، وبذلك تكسبين 3 عناصر غنية بالزنك.





7 – البقوليات لتقوية مناعة الأطفال



حيث يحتوي 100 غرام من العدس المطبوخ على حوالي 12٪ من الاحتياج اليومي الموصى به للكبار من الزنك، فاعط طفلك نصف هذه الكمية بمقدار وجبة شوربة عدس يومياً.





8 - الأجبان لتقوية مناعة الأطفال



توفر منتجات الألبان مثل الجبن مجموعة من العناصر الغذائية بما في ذلك الزنك، على سبيل المثال يحتوي 100 غرام من جبنة الشيدر على حوالي 28٪ من كمية الزنك اليومية الموصى بها للكبار. يمكنك إغطاء نصف الكمية لطفلك، واكتفي بسندويشة جبن شيدر كل يومين، أو قدعي له البيتزا بالجبنة مرتين أسبوعياً.