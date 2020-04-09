كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 01:43 مساءً - يبدو أن انتظار فرحة حدوث الحمل الأول تجعل المرأة في حالة من القلق والتوتر...لدرجة تجعلها تخلط بين دم الدورة ودم الحمل الذي يعد -أحياناً- من أولى علامات الحمل، هنا يحذر الأطباء من هذا الانجراف وسوء الفهم قائلين: كثيراً ما تتشابه أعراض الحمل الأولى مع أعراض قرب الدورة الشهرية... حتى

نزول الدم قد يكون عرضاً من أعراض الحمل، ولكن هناك فروقاً فاصلة بين الإثنين من حيث كمية الدم ومدة نزول الدم، وشكل الإنقباضات المصاحبة أيضاً. معنا الدكتور عبد الحميد السبيلي أستاذ أمراض النساء والتوليد

بداية يؤكد الأطباء

أن نزيف غرس البويضة المخصبة في الرحم ينزل في ثلث حالات الحمل فقط؛ حيث تنتقل البويضة بعد إخصابها عبر قناة فالوب إلى الرحم وتستقر في بطانة الرحم... والعملية تستغرق نحو سبعة أيام من الإخصاب، وهو يحدث بعد نحو 24 - 36 ساعة بعد الإباضة، ثم يحدث بعد ذلك نزول دم، وعادة ما يكون بنياً أو وردياً، ولا يحتاج لاستخدام فوطة صحية.

عكس دم الحيض -الدورة الشهرية- والفيصل اختبار الحمل، بعدها يخضع الجسم إلى العديد من التغيرات الهرمونية التي تؤثر على كل أعضاء الجسم يومياً، وخاصة الثلث الأول من الحمل مثل: التعب الشديد وتورم الثديين واضطراب الأمعاء وغثيان الصباح، والرغبة الشديدة في بعض الأطعمة أو كره بعضها، إلى جانب تقلب المزاج والإمساك وصداع الرأس وزيادة في الوزن أو خسارته وحرقة المعدة وكثرةالتبول

الفرق بين دم الحمل ودم الدورة

كمية الدم: دم الدورة الشهرية نزيف مهبلي غزير وتختلف كميته من يوم لآخر ويظل فترة متواصلاً، يتم نزوله من بطانة الرحم ويستمر بمعدل يومين إلى سبعة أيام، وتأتي الدورة الشهرية للمرأة في سن الإنجاب وفي موعد محدد من الشهر... أي كل28 يوماً، لكن دم الحمل ينزل في شكل بقع بسبب انغراس البويضة في الرحم بعد 10 - 14 يوماً من التلقيح يصاحبه بعض الألم، لونه زهري أو أحمر أو بني، ويستمر على الأكثر 3 أيام... والدم أحمر داكن أو بني غامق، وتدفق الدم في حالة الحمل يكون خفيفاً طوال فترة نزوله ولا تزداد كميته في اليوم الثاني أو الثالث.

مدة نزول الدم: في الحمل يستمر نزول الدم غالباً ليوم أو يومين على الأكثر، وفي شكل بقع متقطعة، وعند بعض النساء يستمر نزول الدم لأربعة أيام، لكن نزول الدم في الدورة الشهرية يبدأ خفيفاً، ويستمر ما لا يقل عن 4 - 7 أيام، ويظل متواصلاً طيلة المدة ما بين خفيف وقوي...لكنه لا ينقطع.

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اللون: لون دم الحمل يكون خفيفاً أو بنياً أو وردياً،أما دم الدورة الشهرية فهو الأحمرالقاني، والدم ذو اللون البني يعني بقاء الدم الناتج عن غرس البويضة في جدار الرحم لفترة قبل نزوله، وغالباً ما يكون له رائحة واضحة.

فروق جديدة

شكل الانقباضات: خفيفة ومتقطعة مع الحمل...مع نزول دم بني اللون، إضافة إلى الشعور بالخمول والقيء وهي علامات على وجود الحمل، أما إنقباضات الدورة الشهرية فهي أشد، بل أحياناً تكون انقباضات عنيفة تحتاج لبعض المسكنات، وتكون كمية الدم كثيرة أيضاً، يصاحبها تقلبات في المزاج، وفرق جديد بين الحمل والدورة ؛ إنه مع الحمل لا يبرز البطن في الشهور الأولى، ومع الدورة يحدث انتفاخ في البطن بسبب تراكم الغازات، كما أن تأخر الدورة أو عدم انتظام شكلها عن الطبيعي قد يكون من علامات الحمل، للتأكد قومي بإجراء اختبار الحمل... والرقمي أكثر دقة، يليه اختبار الدم العادي وأخيراً الاختبار المنزلي، في كل الأحوال لا بد من الإنتظار مدة أسبوع على الأقل على تأخر الدورة.

أعراض الحمل ثابتة لا تتغير

وعلى هديها تستطيع المرأةالتفرقة بينها وبين علامات الدورة الشهرية؛ أولى العلامات هي: ظهور تقلصات أشبه بتقلصات الدورة الشهرية، الشعور بتشنجات أسفل البطن أقوى من تشنجات وقت الإباضة، مع إنتفاخ البطن لزيادة هرمون الإستروجين والبرجسترون، ارتفاع درجة الحرارة في الجسم عن المعتاد، وزيادة في ضربات القلب، مع نزول بعض قطرات الدم، رغبة في اشتهاء بعض الأطعمة يقابلها رغبة أخرى في النفور من بعضها الآخر، تزداد حساسية الشم والتذوق، زيادة في مرات التبول وإفراز اللعاب خاصة في الأشهرالأولى.

وللحمل علامات أخرى

انسداد الأنف نتيجة لانتفاخ الأغشية المخاطية وجفافها، مع زيادة في حجم الثديين والشعور بالألم فيهما، إحساس بتقلبات مزاجية من دون سبب واضح، وصداع بالرأس ودوار، وهناك أيضاً العلامات الجلدية الداكنةا لتي تظهر في بعض الأماكن، وربما تعاني الحامل في بداية حملها من نزيف في اللثة فجائي، وآخر العلامات...رغبة مستمرة في النوم.