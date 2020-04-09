كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 01:43 مساءً - الرضاعة للأم المصابة بفيروس كورونا، في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي حول العالم، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء العالمي، هل من الآمن الرضاعة للأم المصابة بفيروس كورونا، تقول منظمة الصحة العالمية إن الأمهات المرضعات يمكن أن يرضعن، ولكن يجب أن تفعلن كل شيء لحماية أطفالهن، مثل غسل اليدين وحتى ارتداء القناع أثناء الرضاعة الطبيعية ،وذلك للوقاية من الأمراض الفيروسية ،ومتلازمة الشرق الأوسط ، تقدم حملة الخليج 365 مرحبا بيتي كل ما يمكن معرفتة عن الرضاعة للأم المصابة بفيروس كورونا .

الرضاعة للأم المصابة بفيروس كورونا



قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الخليج 365» إننا لا نعرف في الوقت الحالي ما إذا كان هناك أي خطر على الرضع من امرأة حامل مصابة بفيروس كورونا أم لا، وهناك عدد صغير من المشاكل المبلغ عنها في الحمل أو الولادة (مثل الولادة المبكرة) في الأطفال الذين ولدوا لأمهات ثبتت إصابتهن بـالفيروس أثناء الحمل. ومع ذلك، ليس من الواضح أن هذه النتائج كانت مرتبطة بعدوى الأمهات ،التوجيه المؤقت مخصص للنساء اللاتي تم التأكد من إصابتهن بـCOVID - 19 أو الأشخاص قيد التحقيق (PUI) لـCOVID - 19 وهم حالياً يرضعون رضاعة طبيعية، كما نصح باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب انتشار الفيروس إلى طفلها الرضيع، بما في ذلك غسل يديها قبل لمس الرضيع وارتداء قناع الوجه إذا أمكن، أثناء الرضاعة من الثدي. إذا كنت تقومين بحلب الثدي بمضخة الثدي اليدوية أو الكهربائية، فيجب على الأم غسل يديها قبل لمس أي مضخة أو أجزاء زجاجة واتباع التوصيات لتنظيف المضخة المناسبة بعد كل استخدام، إذا كان ذلك ممكناً، فكري في وجود شخص يقوم بإطعام حليب الثدي المعبّأ جيداً للرضيع ،فيما يلي بعض النصائح حول غسل اليدين بطريقة جيدة:



ما هي أفضل طريقة لغسل اليدين بشكل صحيح؟

الخطوة 1: بللي اليدين بالماء الجاري.

الخطوة 2: ضعي كمية كافية من الصابون لتغطية الأيدي المبللة.

الخطوة 3: افركي جميع أسطح اليدين بما في ذلك ظهر اليدين، بين الأصابع وتحت الأظافر لمدة 20 ثانية على الأقل.

الخطوة 4: شطف جيد بالماء الجاري.

الخطوة 5: جففي اليدين بقطعة قماش نظيفة أو منشفة تستخدم مرة واحدة.

اغسلي يديك كثيراً، خاصة قبل تناول الطعام؛ بعد مسك الأنف أو السعال أو العطس؛ والذهاب إلى الحمام، إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة، فاستخدمي مطهراً لليدين يحتوي على 60٪ كحولاً على الأقل، اغسلي يديك دائماً بالماء والصابون إذا كانت الأيدي متسخة بشكل واضح، قبل الإمساك بالرضيع.

هل يجب على المرضع ارتداء قناع طبي؟

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ينصح باستخدام القناع الطبي إذا كان لديك أعراض في الجهاز التنفسي (السعال أو العطس) لحماية الآخرين، ورضيعك.

في حالة ارتداء الأقنعة، يجب استخدامها والتخلص منها بشكل صحيح لضمان فعاليتها، وتجنب أي خطر متزايد لانتقال الفيروس.

استخدام القناع وحده ليس كافياً لإيقاف العدوى، ويجب أن يقترن بغسل اليدين بشكل متكرر، ويغطي العطس والسعال، وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص يعاني من أعراض، عليك خلع القناع من الأستك ووضعه في كيس وغلق الكيس وعدم لمس القناع من الخارج، وغسل اليدين جيداً كما ذكرنا من قبل.



هل يتم انتقال الفيروس من خلال حليب الثدي



لا يُعرف الكثير عن كيفية انتشار الفيروس، يُعتقد أن الانتشار من شخص لآخر يحدث بشكل أساسي عن طريق قطرات الجهاز التنفسي التي تنتج عندما يسعل أو يعطس المصاب، على غرار كيفية انتشار (الإنفلونزا) ومسببات الأمراض التنفسية الأخرى، في دراسات محدودة على النساء المصابات بـCOVID - 19 وعدوى أخرى بالفيروس التاجي، متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (SARS - CoV)، لم يتم اكتشاف الفيروس في حليب الثدي ؛ ولكننا لا نعرف ما إذا كان بإمكان الأمهات المصابات بـCOVID - 19 نقل الفيروس عبر حليب الثدي.



إرشادات الرضاعة الطبيعية من مركز السيطرة على الأمراض المعدية الأخرى



يوفر حليب الثدي حماية ضد العديد من الأمراض، هناك استثناءات نادرة عندما لا يوصى بالرضاعة الطبيعية أو الرضاعة من حليب الثدي. ليس لدى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إرشادات محددة للرضاعة الطبيعية أثناء الإصابة بفيروسات مماثلة مثل سارس - CoV أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS - CoV)، كما توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن تستمر الأم المصابة بالإنفلونزا في الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة من حليب الثدي إلى طفلها الرضيع أثناء اتخاذ الاحتياطات لتجنب انتشار الفيروس إلى طفلها.