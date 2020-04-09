أعلنت الحكومة اليمنية التزامها بوقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم الخميس استجابة لدعوة الأمم المتحدة ولمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا الجديد.

وقالت وكالة سبأ الرسمية إن نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح، أبلغ المبعوث الأممي مارتن جريفيث، إن توجيهات رئاسية تقضي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتباراً من اليوم الخميس.

وأعرب نائب الرئيس اليمني عن تقديره لمواقف دول التحالف بقيادة السعودية، التي أعلنت دعمها وتأييدها لقرار الشرعية في الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن.

وأكد على أن سلامة اليمنيين ومصلحتهم تقع على رأس قائمة أولويات واهتمامات الشرعية وكرست جهودها لذلك.

فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من مليشيا الحوثي الانقلابية حيال الدعوة الأممية لوقف إطلاق النار، ومساء أمس، أطلقت صاروخ على مدينة مأرب أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين بجروح.

وأمس الأربعاء، أعلن التحالف العربي وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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وقال العقيد الركن تركي المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن القرار جاء "بعد دعوة مارتن جريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي".

وأكد أن القرار يؤكد رغبة التحالف العربي بقيادة السعودية في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشار الوباء.

وأضاف: "نجد الفرصة مهيأة لتضافر جميع الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق".

وأكد على أن تلك الخطوة "ستدعم بشكل كبير جميع الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون".

ولاقى القرار ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا، واصفين إياه بأنه فرصة إنسانية لإحراز سلام مستدام ومن ثم التوصل لحل سياسي.