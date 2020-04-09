أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الخميس، تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع الإجمالي إلى 2376 حالة.



وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه تم تسجيل 28 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 206.



وأوضحت الوزارة، إلى أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد بلغ 6 حالات.