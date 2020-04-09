شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أطباء عن إصابة رجل أمريكى يبلغ من العمر 42 عامًا بفيروس كورونا التاجى بعد ذهابه إلى المستشفى بسبب آلام الخصية.

الم الخصية وعلاقته بكورونا

طبيبه المعالج حثه على طلب المساعدة الطارئة بسبب آلام "الوخز المستمرة" فى خصيتيه ومعدته وصدره التى استمرت أسبوعاً، بينما خضع لفحص أكد أن خصيتيه "طبيعية"، كما عادت الأشعة السينية على صدره بشكل طبيعى، إلا أنه تم تشخيص إصابته بالالتهاب الرئوى بعد فترة وجيزة، عندما أظهر فحص الأشعة المقطعية تلفًا فى رئتيه لم تظهره الأشعة السينية.

بعد ذلك بيومين أثبت الرجل من ولاية ماساتشوستس الأمريكية أنه مصاب بالفيروس التاجى المهدد للحياة، ولم يقل الأطباء فى كلية الطب بجامعة هارفارد أن آلام الخصية كانت عرضًا، لكنهم حذروا من أنه قد يكون عرض غير نمطى لـ COVID-19.

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الاشعة المقطعية تكشف كورونا

يأتى تقرير الحالة بعد مخاوف العلماء فى الصين، الذين زعموا فى فبراير أن الفيروس قد يهاجم الأعضاء التناسلية الذكرية، وتكهن الفريق بأن الفيروس يرتبط بالخلايا الموجودة بكثرة فى الخصيتين وقد يؤدى إلى "تلف الأنسجة".

ومع ذلك شدد خبراء آخرون منذ ذلك الحين على أن الرجال لا يحتاجون إلى مخاوف بشأن التأثير على الخصية وسط انتشار الوباء، حتى يتم إجراء مزيد من الأبحاث.

ووصف اثنان من الأطباء فى كلية الطب بجامعة هارفارد الحالة "غير النمطية" للفيروس التاجى فى المجلة الأمريكية لطب الطوارئ، وكتبوا: "نقدم هذه الحالة كدرس تم تعلمه من الخطوط الأمامية ولرفع مستوى الوعى بحالات COVID-19 غير التقليدية أثناء استمرارها فى الانتشار".