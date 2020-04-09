شكرا لقرائتكم خبر عن الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الموقع الطبى Medscape أن أعراض فيروس كوروناCOVID-19 ، المعروفة كالسعال والحمى وضيق التنفس أقل شيوعًا لدى الأطفال عن البالغين، وفقًا بما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى CDC.

وقال الموقع من بين مرضى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا فى الولايات المتحدة، كان هناك 73% لديهم عرض واحد على الأقل من 3 أعراض، مقارنة بـ93% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا، وذلك بناء على التحليل الأولى لـ149.082 حالة تم الإبلاغ عنها حتى 2 أبريل.

وقال التقرير كانت الحمى موجودة في 58% من مرضى الأطفال، وهى أكثر العلامات أو الأعراض شيوعًا لفيروس كورونا، مقارنة مع السعال بنسبة 54% وضيق في التنفس بنسبة 13%.

وأكد أنه فى البالغين لوحظ أن السعال كان يمثل 81% فى معظم الأحيان، يليه الحمى 71%، وضيق التنفس 43%.

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وأضاف الفريق الذى أجرى الدراسة أن الصداع والألم العضلى لدى الأطفال والبالغين أكثر شيوعًا من ضيق التنفس، وكذلك التهاب الحلق لدى الأطفال.



اعراض فيروس كورونا فى الاطفال اقل من الكبار

وأوضح الفريق فى تقريره "تتفق هذه النتائج إلى حد كبير مع تقرير عن مرضى فيروس كورونا COVID-19 فى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا فى الصين، والذى وجد أن 41.5% فقط من مرضى الأطفال يعانون من الحمى، و48.5% يعانون من السعال.

وأضاف التقرير كان تحليل مركز السيطرة على الأمراضCDC ، للمرضى الأطفال محدودًا بحجم العينة الصغير، مع توفر بيانات عن العلامات والأعراض لـ11% فقط أى (291) من بين 2572 طفلًا معروف أنهم مصابون بـفيروس كورونا حتى 2 أبريل، وكان عدد المرضى البالغين 10944 فردًا، تتراوح أعمارهم بين 18-65عاما.



الحمى فى الاطفال اقل شيوعا عن الكبار

وقالوا مع استمرار ازدياد أعداد حالات فيروس كورونا COVID-19 فى أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة، سيكون من المهم وضع استراتيجيات لمراقبة الفيروس للحفاظ على جمع معلومات الحالات الحرجة، دون إثقال كاهل الدوائر الصحية المختصة.