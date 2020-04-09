شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، اليوم، عن بعض الإجراءات التى اتخذت فى إطار جهود الاستجابة المستمرة لوباء فيروس كورونا COVID-19، وقد أصدرت (FDA ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) رسائل تحذير إلى 3 بائعين لمنتجات فيروس كورونا COVID-19 المزيفة، كجزء من جهودها لحماية الأشخاص والحيوانات الأليفة.



هيئة الاغذية والادوية تحذر من المنتجات الزائفة عبر الانترنت

وحذرت المستهلكين بعدم شراء، أو أخذ أى منتج لمنع أو علاج فيروس كورونا " COVID-19 "، إلا إذا وصفه مقدمو الرعاية الصحية، واكتسب من مصدر شرعى، محذرة من منتجات "ثانى أكسيد الكلور" الخطيرة المعروفة باسم Miracle Mineral Solution للوقاية أو علاج فيروس كورونا COVID-19.

وكانت قد حذرت الهيئة المستهلكين مسبقا من شراء منتجات "ثاني أكسيد الكلور"، التى يتم بيعها عبر الإنترنت كعلاجات طبية وهمية لفيروس كورونا، حيث إن الهيئة ليست على علم بأى دليل علمى يدعم سلامتها، أو فعاليتها، كما أنها تشكل مخاطر كبيرة على صحة المرضى، مع ادعاءات مضللة بأن المنتجات آمنة، أو فعالة، فى علاج أو منع فيروس كورونا.

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وأضافت أنه من خلال هذه الرسائل التحذيرية تمارس FDA سلطاتها لحماية المستهلكين والحيوانات من الشركات التي تبيع منتجات غير معتمدة بمزاعم كاذبة أو مضللة بأنها تعالج فيروس كورونا خلال تفشى الوباء، مؤكدة أنه لا توجد حاليًا أدوية أو علاجات معتمدة لفيروس كورونا لـCOVID-19 .

وأصدرت، اليوم، هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية إرشادات لتقديم توصيات لمقدمي الرعاية الصحية والمحققين بشأن إدارة ودراسة بلازما الدم من المرضى المتعافين، للمرضى الذين يعانون حاليًا من فيروس كورونا COVID-19، والتى يتم جمعها من الأفراد الذين تعافوا من فيروس كورونا COVID-19، حيث تقدم إرشادات الهيئة توصيات جديدة بشأن المسارات المتاحة لمقدمي الرعاية الصحية لاستخدام بلازما الدم لعلاج فيروس كورونا COVID-19 ، بما في ذلك أهلية المتبرعين، ومؤهلاتهم، وحفظ السجلات.

وتهدف التوصيات الواردة في الإرشادات إلى استكمال المعلومات التي كانت قد أتاحتها مسبقًا على موقعها عبر الإنترنت.