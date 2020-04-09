"الوردي العملاق".. أكبر أقمار 2020 يخطف الأنظار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحيفة جارديان البريطانية إن السماء شهدت، الثلاثاء، ظهور ما يعرف بـ"القمر الوردي العملاق"، الذي يعد أكبر أقمار عام 2020، والذي حظي بمتابعة الكثيرين حول العالم.

ونقلت الصحيفة عن عالم الفلك بجامعة موناش الأسترالية مايكل براون قوله "إن القمر يبدو كبيرا بسبب كونه في أقرب نقطة إلى الأرض، نحو 40 ألف كيلومتر، لذلك يبدو أكبر حجما وأكثر سطوعا بعض الشيء".

وأكد أن الصور التي تظهر القمر كأنه أكبر حجما من المعتاد "مجرد أوهام بصرية، ويقوم بها البعض عبر عدسات الكاميرات".

وأوضح براون أن "القمر الوردي" مجرد اسم، مثل "القمر الأزرق"، ولا يعني تغير خصائص القمر.

يذكر أن لقب القمر الوردي أطلق لتزامن ظهور هذا القمر مع زهور الربيع التي تظهر في هذه الفترة من العام.

Advertisements





عربيا، علقت الجمعية الفلكية في جدة على تلك الظاهرة بقولها إن ما ميز هذا القمر أن ظهوره أتى متزامنا بشكل استثنائي مع وقوعه في نقطة الحضيض، عند الساعة (6:08 مساء بتوقيت جرينيتش)، وكان على مسافة 356,906 كيلومترات، وبعد 8 ساعات و27 دقيقة تماما وصل للحظة الاكتمال.

وتحدث هذه الظاهرة عادة مرة واحدة في السنة، عندما يتزامن اكتمال القمر مع موقعه في أقرب نقطة مدارية إلى الأرض.









