القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، اليوم الخميس، الحكومة بتمديد الإغلاق العام جراء تفشي فيروس كورونا المستجد حتى 26 أبريل/نيسان الجاري.
يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان بلغ أكثر من 575 إصابة، كما بلغ عدد الوفيات 19 حالة.
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