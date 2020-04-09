القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، اليوم الخميس، الحكومة بتمديد الإغلاق العام جراء تفشي فيروس كورونا المستجد حتى 26 أبريل/نيسان الجاري.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان بلغ أكثر من 575 إصابة، كما بلغ عدد الوفيات 19 حالة.

