شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب بشكل جماعى.. وفاة شقيقتين فى بريطانيا والأخ الأكبر بالعناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل فيروس كورونا فى مرحلة أخرى من الانتشار أكثر بشاعة، فبعدما كانت حالات الوفاة فردية بين كل أسرة، الآن أصبح يضرب أفراد الأسرة الواحدة، وآخرها وفاة شقيقتين تؤائم وإصابة الأخ الأكبر ووضعه فى العناية المركزة.

وعرض تقرير موقع "ديلى ميل" وفاة شقيقتين توأم فى غضون أيام بعدما أصيبتا بفيروس كورونا، تدعيان "إليانور أندروز وإيلين"، 66 عامًا، جنوب ويلز ببريطاينا، وحسب التقرير كانتا تفعلان كل شيء معًا، ويعتقد أنهما أصيبا بالفيروس في المنزل الذى شاركاه معًا أيضا.



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وقال ستيوارت، نجل إليانور، إن والدته كانت أول من ظهرت عليها أعراض المرض وتوفيت فى 29 مارس، وبعد 4 أيام أظهرت إيلين شقيقتها التى عانت أيضا من مرض الرئة الانسدادى المزمن، وهى من أعراض فيروس كورونا فى نفس الفترة وتوفيت بالمستشفى بعد أيام.

ووفقا التقرير فإن شقيقهما فيليب، 69 عامًا، والذى يعيش أيضًا فى نفس المنزل دخل وحدة العناية المركزة بالمستشفى بعد اختبار إيجابي لـ Covid-19 ولديه مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وقارنت جانيس زوجة الابن، التجربة بـأنها "فيلم رعب أو كابوس"، حيث وصفت كيف تدهورت حالتهما بسرعة أثناء علاجهم في المستشفى، وقالت 'تحدثنا معها عبر الهاتف في حوالي الساعة 8.15 مساءً، و كانت تستخدم الأكسجين ولم نستطع التحدث كثيرا إليها، واتصلوا بنا الساعة 9.15 مساءً وقالوا إنها جلست تطلب الشاي وبعد 25 دقيقة توفيت.

وأوضحت حزنها لعدم استطاعتهم عمل حنازة لهما قائلة : يجب أن تكون جنازة مغلقة ولا يُسمح إلا ب٦ أشخاص مع القس.

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الشقيقتان

يأتي وسط أنباء اليوم عن وفاة 938 شخصًا ممن ثبتت إصابتهم بالإصابة بـ Covid-19 ، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7097.

وأكدت NHS England وفاة 828 شخصًا آخر في مستشفياتها ، مع المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 103 سنوات وكان 42 منهم بصحة جيدة.



الشقيقتان فى صغرهم

كما كشفت اسكتلندا ، حيث تم تأكيد 77 حالة وفاة أخرى ، عن إصابة 336 إصابة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية ، أعلنت Public Health Wales عن 284 اختبارًا إيجابيًا و 33 حالة وفاة ، بينما تم تسجيل ٥ حالات وفاة أخرى في أيرلندا الشمالية.

إن ارتفاع عدد الوفيات اليوم يجعل بريطانيا على مسافة من أسوأ الأيام التي شهدتها أوروبا ، والتي شهدت 969 حالة وفاة في إيطاليا في 28 مارس و 950 في إسبانيا في 2 أبريل.