شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس كورونا اللى بتأثر عليها....8 أمراض أخرى تؤثر على صحة الرئتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فيروس كورونا واحد من الأوبئة الخطيرة التى تسببت فى إصابة ووفاة الكثير حول العالم، وهو من الأمراض التى تؤثر على صحة الرئتين والجهاز التنفسى، واعراضه تشبه اعراض نزلات البرد والالتهاب الرئوى، ولكن هناك أمراضا عديدة أخرى تؤثر على صحة الرئتين، وحسب ما ذكره موقع medlineplus فهى:

أمراض تصيب الرئة1:التهاب القصبة الهوائية

وهو من الامراض التى تصيب الرئة وتسبب التهاب واختناق شديد وفى الغالب يكون أغلب المرضى به من المدخنين.

2:داء الانسداد الرئوى

من ابرز المشاكل الصحية التى تتعرض لها الرئتين وتسبب ضيق التنفس والشعور بالتعب والارهاق الشديد.

3:الالتهاب الرئوى

فى الغالب يكون الالتهاب الرئوى ناتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية مما يسبب السعال والاختناق والتعب الشديد.

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4: الربو

وهو من اشهر المشاكل الصحية التى تتعرض لها الرئة حيث يسبب ضيق فى مجرى الهواء والتنفس والم شديد فى الصدر.

5:التليف الرئوى

وهو من أخطر المشاكل التى تتعرض لها الرئة وهو عبارة عن زيادة فى سمك النسيج الرئوى مما يسبب الاختناق وعدم القدرة على التنفس.

6:الساركويد

وهو من الامراض التى تسبب التهاب شديد فى الرئتين والعين والجلد ويسبب الشعور بالتعب الشديد والسعال.

7:التليف الكيسى

يحدث التليف الكيسى نتيجة تراكم المخاط مما يزيد من خطر الاصابة بالالتهاب الرئوى والتهاب القصبة الهوائية ويؤثر على الرئتين.

8:سرطان الرئة

وهو من الامراض السرطانية الشهيرة التى تؤثر على الرئتين .