الإمارات ترسل طائرة إمدادات طبية لـ"أرض الصومال" لمكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجتمع العين الإخبارية الأربعاء 2020/4/8 01:08 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/4/8 01:08 م بتوقيت أبوظبي

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرة محملة بأطنان من الإمدادات والمساعدات الطبية إلى حكومة أرض الصومال لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وتضمنت الشحنة إمدادات طبية ومعدات الوقاية الشخصية قدمتها دولة الإمارات إلى أرض الصومال لمكافحة "كوفيد-19". Advertisements

وقال عبد الرشيد إبراهيم مدير عام وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والأسرة في "أرض الصومال" إن لجنة التأهب الوطنية لمكافحة "كوفيد-19" في أرض الصومال تلقت للتو الإمدادات الطبية. وأضاف إبراهيم عبر حسابه على "تويتر"، أن "أرض الصومال" تعرب عن امتنانها لحكومة الإمارات. وأضاف إبراهيم عبر حسابه على "تويتر"، أن "أرض الصومال" تعرب عن امتنانها لحكومة الإمارات.



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