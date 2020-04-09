شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. لماذا أصحاب الأمراض المناعية هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأمراض المناعية تعد من الأمراض التي تتسبب في تعرض الجهاز المناعي للإضطراب، وخلال هذا التقرير سنتعرف على ما هي أمراض المناعة، وطرق التعرف عليها، ومتي تأثيرها علي صحة الإنسان خلال انتشار الفيروس التاجي كورونا، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ماذا يعني الأمراض المناعية؟

الأمراض المناعية يتعرض للإصابة بها العديد من الأشخاص نتيجة لحدوث إضطراب في الجهاز المناعي في الجسم، وهذا الأمر يتسبب في زيادة فرص تعرض الجهاز المناعي للضعف نتيجة لإضطرابة زيادة فرص الإصابة بالأمراض التي يحاربها في الفيروسات والميكروبات، وهذا يتسبب في زيادة فرص الإصابة بالفيروس التايج كورونا.

لماذا يحدث إضطراب في الجهاز المناعي؟

لا يوجد دليل طبي واضح علي أسباب حدوث خلل في الجهاز المناعي، ولكن العلماء توصلوا أن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بحدوث إضطرابات في الجهاز المناعي.

ما هي الأمراض المناعية؟

هناك العديد من الأمراض المناعية، ومنها:

-يعد مرض السكر من الأمراض المناعية، التي يصاب بها الأشخاص.

-مرض التهاب المفاصل الروماتويدي، يصنفون من ضمن الأمراض المناعية.

- الصدفية تعد من الأمراض المناعية.

-مرض التصلب المتعدد، يمكن تصنيفه من الأمراض المناعية التي تهاجم الجهاز المناعي.

-الذئبة الحمراء تكل من ضمن هذه الأمراض أيضا.

-صنف الأطباء التهاب الأمعاء من الأمراض المناعية.

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-تعد الغدة الدرقية من ضمن الأمراض المناعية.

-التهاب الأوعية الدموية تشكل من أمراض المناعية.

-الوكيميا أي سرطان الدم تعد من أمراض المناعية.

ما هي الأعراض التي توضح حقيقة الإصابة بالأمراض المناعية؟

يمر العديد من الأشخاص المصابون بأمراض المناعة بهذه الأعراض ومنها:

- يشعرون بشكل دائم بالتعب والإرهاق الشديد.

-ألم شديد فى عضلات الجسم.

-يتعرضون الأشخاص المصابون بأمراض المناعة بتورم واحمرار شديد في الجسم.

-يتعرضون لصعوبة في التركيز.

-يصابون أيضا بتساقط الشعر.