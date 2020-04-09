كيف تتعامل مع طفلك المجهد نفسيا بسبب كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا وتقييد الخروج من المنزل يعانى الكثير من الأطفال من الضيق لعدم قدرتهم في ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعى ويصاب الأطفال بحاله من الاجهاد النفسي الذى قد يؤثر على صحتهم ويجب على الأباء والأمهات مراقبة هذه الأعراض، حتى يتمكنوا من مساعده أبنائهم للخروج من هذه الحاله وفقا لما أكدته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

علامات اجهاد الطفل نفسيا:

تتضمن بعض التغييرات الشائعة التي يجب مراقبتها على الطفل خلال فترة العزل الذاتي وعدم الخروج من المنزل القلق أو الحزن المفرط أو عادات الأكل أو النوم غير الصحية وصعوبة الانتباه والتركيز.

كيف يتعامل الإباء مع الطفل المجهد نفسيا

يجب على الأباء تخصيص بعض الوقت للتحدث مع الطفل حول تفشي فيروس كورونا بطريقة يمكن الطفل فهمها ،كما يجب تعليم وتعزيز الإجراءات الوقائية اليومية عند الأطفال أهمها شرح أن غسل اليدين يمكن أن يحافظ على صحتهم ويمنع انتشار الفيروس إلى الآخرين، يجب أن يكون الأباء قدوة جيدة لأبنائهم فمثلا جعل غسل اليدين نشاطًا عائليًا.

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ساعد الطفل على البقاء نشطا

شجع طفلك على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحته البدنية والعقلية و استخدم فواصل النشاط الداخلي مثل فترات الراحة طوال اليوم لمساعدة طفلك على البقاء بصحة جيدة وتركيز.

ساعد طفلك على البقاء على تواصل اجتماعي

يمكن مساعده الطفل على التواصل مع الأصدقاء والعائلة عبر الدردشات الهاتفية أو المرئية

ساعد الأطفال على مواصلة التعلم

ابق على اتصال مع مدرسة طفلك، تقدم العديد من المدارس دروسًا عبر الإنترنت ، راجع المهام الدراسية من المدرسة ، وساعد طفلك على تحديد وتيرة معقولة لإنجاز العمل قد تحتاج إلى مساعدة طفلك في تشغيل الأجهزة ، وتعليمات القراءة ، وكتابة الإجابات.

إنشاء جدول وروتين مرنين للتعلم في المنزل

احصل على أوقات نوم ثابتة واستيقظ في نفس الوقت طوال الأسبوع، نظم اليوم للتعلم ووقت الفراغ والوجبات الصحية والوجبات الخفيفة والنشاط البدني، السماح بالمرونة في الجدول الزمني، ضع في اعتبارك الاحتياجات والتعديل المطلوب للفئة العمرية لطفلك، مارس أنشطة عملية مثل الألغاز والرسم وصنع الأشياء.