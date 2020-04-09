صحة ورشاقة

كيف تتعامل مع طفلك المجهد نفسيا بسبب كورونا؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع طفلك المجهد نفسيا بسبب ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا وتقييد الخروج من المنزل يعانى الكثير من الأطفال من الضيق لعدم قدرتهم في ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعى ويصاب الأطفال بحاله من الاجهاد النفسي الذى قد يؤثر على صحتهم ويجب على الأباء والأمهات مراقبة هذه الأعراض، حتى يتمكنوا من مساعده أبنائهم للخروج من هذه الحاله وفقا لما أكدته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

علامات اجهاد الطفل نفسيا:
70622674b0.jpg

تتضمن بعض التغييرات الشائعة التي يجب مراقبتها على الطفل خلال فترة العزل الذاتي وعدم الخروج من المنزل  القلق أو الحزن المفرط أو عادات الأكل أو النوم غير الصحية وصعوبة الانتباه والتركيز.

كيف يتعامل الإباء مع الطفل المجهد نفسيا   

يجب على الأباء تخصيص بعض الوقت للتحدث مع الطفل حول تفشي فيروس كورونا بطريقة يمكن الطفل فهمها ،كما يجب تعليم وتعزيز الإجراءات الوقائية اليومية عند الأطفال أهمها شرح أن غسل اليدين يمكن أن يحافظ على صحتهم ويمنع انتشار الفيروس إلى الآخرين، يجب أن يكون الأباء قدوة جيدة لأبنائهم فمثلا جعل غسل اليدين نشاطًا عائليًا.

Advertisements
ساعد الطفل على البقاء نشطا

شجع طفلك على ممارسة للحفاظ على صحته البدنية والعقلية و استخدم فواصل النشاط الداخلي مثل فترات الراحة طوال اليوم لمساعدة طفلك على البقاء بصحة جيدة وتركيز.

ساعد طفلك على البقاء على تواصل اجتماعي
bdc95041a9.jpg

يمكن مساعده الطفل على التواصل مع الأصدقاء والعائلة عبر الدردشات الهاتفية أو المرئية

ساعد الأطفال على مواصلة التعلم

ابق على اتصال مع مدرسة طفلك، تقدم العديد من المدارس دروسًا عبر الإنترنت ، راجع المهام الدراسية من المدرسة ، وساعد طفلك على تحديد وتيرة معقولة لإنجاز العمل قد تحتاج إلى مساعدة طفلك في تشغيل الأجهزة ، وتعليمات القراءة ، وكتابة الإجابات.

إنشاء جدول وروتين مرنين للتعلم في المنزل

احصل على أوقات نوم ثابتة واستيقظ في نفس الوقت طوال الأسبوع، نظم اليوم للتعلم ووقت الفراغ والوجبات الصحية والوجبات الخفيفة والنشاط البدني، السماح بالمرونة في الجدول الزمني، ضع في اعتبارك الاحتياجات والتعديل المطلوب للفئة العمرية لطفلك، مارس أنشطة عملية  مثل الألغاز والرسم وصنع الأشياء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف تتعامل مع طفلك المجهد نفسيا بسبب كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا