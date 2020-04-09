اعراض ارتفاع ضغط الدم فى الصيف أهمها احمرار الوجه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الملايين حول العالم من ارتفاع ضغط الدم وهو السبب الأول في فرص الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية ويحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون قوة دفع الدم على جدران الأوعية الدموية مرتفع باستمرار، حسبما ذكر موقع "جمعية القلب الأمريكية".

كيف يعمل ضغط الدم والجهاز الدوري

من أجل البقاء والعمل بشكل صحيح ، تحتاج الأنسجة والأعضاء إلى الدم المؤكسج أي الغنى بالأوكسجين الذي يحمله الجهاز الدوري في جميع أنحاء الجسم، فعندما ينبض القلب ، فإنه يخلق ضغطًا يدفع الدم من خلال شبكة من الأوعية الدموية على شكل أنبوب، والتي تشمل الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية.

وضغط الدم ناتج عن قوتين: القوة الأولى (الضغط الانقباضي) تحدث عندما يضخ الدم خارج القلب إلى الشرايين التي هي جزء من الدورة الدموية، ويتم إنشاء القوة الثانية (الضغط الانبساطي) بينما يأخذ القلب الدم مرة أخرى.

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يبدأ الضرر في الشرايين والقلب

الطريقة الأساسية التي يسببها ارتفاع ضغط الدم للضرر هي زيادة عبء العمل في القلب والأوعية الدموية - مما يجعلها تعمل بجد أكبر وأقل كفاءة.

وبمرور الوقت، تتسبب قوة ضغط الدم المرتفع والاحتكاك في تلف الأنسجة الرقيقة داخل الشرايين.

وفي المقابل، يشكل الكوليسترول الضار (LDL) البلاك على طول جدران الشرايين، مما يشير إلى بداية تصلب الشرايين، وكلما ازدادت الدهون والضرر، كلما أصبحت أضيق من الشرايين الداخلية التي ترفع ضغط الدم وتبدأ دائرة مفرغة تؤذي الشرايين والقلب وبقية جسمك.

يمكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى حالات أخرى تتراوح من عدم انتظام ضربات القلب إلى النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

ومن أهم أعراض ارتفاع ضغط الدم خاصة في فصل الصيف