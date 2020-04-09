فوائد تناول عصير الجزر على صحتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجزر من أفضل أنواع الخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر غذائية التى تعمل على تعزيز صحة السم والبشرة، حيث انه يحتوى على المواد المضادة للأكسدة والبيتا كاروتين وفيتامين أ وغيرها من العناصر الاخرى، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن لعصير الجزر فوائد عديدة على الصحة وهى:

فوائد تناول عصير الجزر على الصحة

1:عصير الجزر من أفضل الطرق التى تساعدك على التخسيس، حيث انه منخفض فى السعرات الحرارية لذلك ينصح بتناوله أثناء الرجيم.

2:يحتوى عصير الجزر على كمية عالية من البيتا كاروتين وفيتامين أ الذى يعمل على تعزيز صحة العين والرؤية.

3:تناول عصير الجزر يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى ونزلات البرد، لذلك ينصح يتناول دائما للوقاية من العدوى.

4:نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة فأن عصير الجزر يعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية.

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5:يعمل على خفض نسبة الكولستروم فى الدم ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويمنع تصلب الشرايين.

6:يحتوى عصير الجزر على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم وغيرها من الفيتامينات الهامة لصحة المرأة الحامل وحماية الجنين من العيوب الخلقية.

7:يحتوى عصيرالجزرعلى كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الدماغ والجهاز العصبى وتنشيط الذاكرة.

8: يعالج اضطرابات الجهاز الهضمى والامساك، لذلك ينصح بتناول عصير الجزر دائما فى حالة عسر الهضم.

9: يحتوى عصيرالجزرعلى كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الاسنان وحماية اللثة من الالتهابات والتسوس.