صحة ورشاقة

اضرار الزنجبيل انخفاض ضغط الدم وتهيج اللثة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزنجبيل يعد من النباتات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ومنها الزنك، والكالسيوم والحديد والمغنسيوم، ومضادات الأكسدة، وفيتامين هـ وب وسي وك،  وهذا يجعل الزنجبيل له فوائده لأنه ذو قيمة غذائية عالية، ولكن الإسراف في تناول مشروب الزنجبيل اعتقادا أنه تمد الجسم بالعناصر التي يحتاجها تعد من الحيل غير الصحيحة، لأنه يؤثر بطريقة سلبية على صحتك.

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أضرار الزنجبيل
 

وقدم التقرير المنشور عبر موقع " healthline"، العديد من الأضرار الناتجة عن الإسراف في تناول الزنجبيل، ومنها:

-يعد الإسراف في تناول الزنجبيل من الأمور المسببة في الإصابة بحرقة المعدة، وزيادة تراكم الغازات في المعدة، وهذا يتسبب في الشعور بألم الشديد في المعدة، وقد يتسبب في عدم القدرة علي تحمل الألم.

-أوضح التقرير، أن الإسراف في تناول الزنجبيل يعد من الحيل التي تزيد من التعرض لإنخفاض نسبة ضغط الدم في الجسم، وهذا يعد من الأمور التي تزيد التعرض للشعور بالدوخة والتعب الشديد.

-يتعرض بعض الأشخاض المسرفون في تناول مشروب الزنجبيل إلي الإصابة بتهيج في اللثة.

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-يحتوي الزنجبيل علي مادة الساليسيلات التي تعمل علي زيادة سيولة الدم، ولذا فالإسراف في تناوله قد يعرضك للإصابة بالنزيف.

- أوضح التقرير أيضا أن الإسراف في تناول الزنجبيل يعد من الأمور المضر علي المرأة الحامل، لأنه يزيد من تعرضها للنزيف أو لإنخفاض نسبة ضغط الدم.

-الإكثار من تناول الزنجبيل يعد من الأمور المضرة  بنسبة كبيرة علي مرضي السكر، لأن الإسراف في تناوله يعرضهم للإصابة بانخفاض نسبة السكر في الدم.

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-الأشخاص الذين يتناولون أدوية سيولة  ويتناولون الزنجبيل بإسراف هم عرضة لحدوث كدمات في الجسم، ونزيف.

-أثبت التقرير، أن الإسراف في تناول الزنجبيل يعد من الحيل الغذائية التي تزيد من فرص الإصابة بالإسهال، ولذا يجب التقليل من تناوله بشكل ملحوظ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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