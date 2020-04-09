شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى العلاقة بين العين الوردية وفيروس كورونا.. وازاى تحمى عيونك من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى والسعال وضيق التنفس جميعها من الأعراض الشائعة للإصابة بفيروس كورونا والتى تظهر بعد 14 يوما من الاصابة بالعدوى، ومن الممكن أن تتطور الاعراض وتسبب الالتهاب الرئوى والوفاة، ومؤخرا ظهرت بعض الاعراض الجديدة لفيروس كورونا ومنها التهاب العين، وحسب ما ذكره موقع glaucoma فلا داعى للذعر عند حدوث التهابات العين فذلك ليست دليل كافى للاصابة بفيروس كورونا.

فمسئولو الصحة يعتقدون ان العين الوردية الفيروسية او التهاب الملتحمة يتطور فى حوالى 1% إلى 3% من الاشخاص المصابين بفيروس كورونا ويمكن أن ينتشر الفيروس عن طريق لمس افرازات العين المصابة.

على الرغم من وجود القلق الكثير بخصوصا فيروس كورونا إلا أن الاحتياطات المنطقية يمكنها أن تقلل من خطر الاصابة بالعدوى ومنها:

1:غسل اليدين جيدا بالمياه والصابون.

2:الاهتمام بنظافة النظارة الطبية و غسل العدسات اللاصقة وتعقيمها.

3:تجنب لمس العين أو فركها دون غسل اليدين جيدا.

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فى حالة عدم المتابعة والذهاب لطبيب العيون فمن الممكن أن تستمر على الادوية الخاصة بك ولكن بعد استشارى الطبيب فى التليفون واتباع بعض النصائح ومنها:

1: اذا كنت ترتدى عدسات لاصقة فينصح باستبدالها بالنظارة الطبية فهى اكثر أمانا من العدسات.

2:تجنب فرك العين نهائيا وخصوصا اذا قمت باجراء عملية جراحية بها.

3:يجب أن تحرص على وجود قطرات العين المضادة للجفاف والالتهاب فى المنزل.