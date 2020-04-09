شكرا لقرائتكم خبر عن ما تحتاج النساء الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم لمعرفته حول فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يعرض ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل الأم والطفل للخطر في الظروف العادية، لكن مع انتشار الفيروس التاجي الجديد بسرعة يتساءل الكثيرون عن كيفية تأثير هذا التهديد شديد العدوى عليهم، ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، قالت الدكتورة "ليزا هوليير"، مديرة الخدمات الطبية لخطة صحة الأطفال بولاية تكساس والرئيسة السابقة للكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد: "لا يزال الباحثون يتعلمون كيف يؤثر COVID-19 على النساء الحوامل، ومن المهم بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من مضاعفات طبية أن يبقين على اتصال وثيق مع أخصائي الرعاية الصحية الذين يعتنون بهن أثناء الحمل."

ولا تختلف إرشادات "هوليير" للنساء الحوامل عن أي شخص آخر يحاول تجنب الإصابة بالفيروس التاجي الذي يسبب COVID-19 ، وهو مرض تنفسي مع أعراض يمكن أن تشمل السعال والحمى ، وفي الحالات الأكثر ضدة، صعوبة في التنفس.

ومع ذلك ، نظرًا لأن التهابات الجهاز التنفسي يمكن أن تكون ضارة للنساء الحوامل وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد ، فإن " هوليير" تعتبر النساء الحوامل عرضة للخطر.

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وقالت هوليير: "إنهم بحاجة إلى القيام بكل الأشياء التي تفعلها كل النساء الأخريات لتقليل خطر الإصابة بـ COVID-19 – مثل غسل أيديهن كثيرًا ، باستخدام مطهر اليدين ، وعدم لمس وجوههن".

وتابعت : "بالنسبة لجميع النساء الحوامل ، نوصيك بالبقاء على اتصال مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك بشأن أفضل الطرق لمواصلة الرعاية قبل الولادة، ويمكن إجراء بعض الزيارات عبر الإنترنت باستخدام الفيديو."

ويعلم الباحثون أن اضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل هي أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات في جميع أنحاء العالم - مما يشير إلى أن هناك ما يبرر إجراء المزيد من الأبحاث.

وتقوم جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو حاليًا بتسجيل النساء الحوامل وبعد الولادة الذين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 أو تقييمهم لدراسة كيفية تأثير الفيروس عليهم، وستشمل الدراسة النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل ، وهي حالة خطيرة تتميز بارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول.

وحتى الآن ، ليس لدى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إرشادات منفصلة لـ COVID-19 للنساء الحوامل المصابات بحالات مثل ارتفاع ضغط الدم الحملي أو سكري الحمل أو ارتفاع ضغط الدم المزمن أو مقدمات تسمم الحمل.