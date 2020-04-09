شكرا لقرائتكم خبر عن ليه لازم تكتر من الفواكه الحمضية ..اعرف أهميتها لجسمك وجهازك المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"زود من البرتقال والليمون طول ما انت قاعد فى البيت عشان جهازك المناعى يبقى أحسن"، هى النصيحة التى نسمعها دائما فى الفترة الأخيرة وخصوصا بعد انتشار فيروس كورونا، حيث تلعب الفواكه الحمضية دورا كبيرا فى تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن للفواكه الحمضية دورا كبيرا فى تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى وهى:

1: تحتوى الفواكه الحمضية على نسبة عالية من فيتامين سى وهو من أهم الفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الاصابة بالامراض والعدوى.

2: تعتبر الفواكه الحمضية مصدر جيد للألياف، يحتوى كوب واحد من شرائح البرتقال على أربع جرامات من الألياف، التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الامراض، كما انها تعزز صحة الجهاز الهضمى.

3:تعتبر الفواكه الحمضية مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان والتى تعمل على خفض نسبة الكوليسترول تساعد على التخسيس وحرق الدهون فى الجسم.

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4:تناول الفواكه الحمضية يقلل من خطر الاصابة بحصوات الكلى، حيث انها تعمل على رفع مستوى السيترات فى البول مما يحد من حصوات الكلى.

5:نظرا لاحتواء الفواكه الحمضية على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية فهى تساعد على الحد من الاصابة بالامراض السرطانية المختلفة.

6:تناول الفواكه الحمضية يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويحميها من الجلطات والأزمات التى يتعرض لها الكثيرون.

7:قد تساعد مركبات الفلافونيد الموجودة فى ثمار الحمضيات على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من مرض الزهايمر والباركنسون، والوقاية من الالتهابات.