تعرف علي أهم عقار الأنفلونزا اليابانى لعلاج كورونا يحصل على الضوء الأخضر

تلقت 3 مستشفيات في ماساتشوستس الأمريكية، الموافقة على إطلاق أول تجربة سريرية أمريكية لعقار أنفلونزا ياباني يمكن استخدامه لعلاج COVID-19 ، وفقًا لطبيب مشارك في هذه التجربة.

وأفاد تقرير موقع " نيويورك بوست" ، أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، أعطت الضوء الأخضر لأول تجربة سريرية في البلاد لعقار الإنفلونزا الياباني يمكن استخدامه لعلاج الفيروس التاجي.

قال طبيب مشارك في الجهود لـ بوسطن جلوب "bostonglobe"، إن 3 مستشفيات مُنحت موافقة لبدء تجارب صغيرة على عقار فافيبيرافير المضاد للفيروسات.

وقال الأطباء المشاركون في الدراسة إن التجربة العشوائية الصغيرة للعقار المضاد للفيروسات favipiravir ستبحث دراسة فعاليته كعلاج للمرضى المصابين بالفيروس التاجي.

وقد تضمن أحد المحاور الرئيسية لهذا الجهد ، البحث في الأدوية المضادة للفيروسات الموجودة لمعرفة ما إذا كانت فعالة ضد فيروس التاجي أم لا، وستشمل التجربة الأمريكية الأولية ، كما خطط لها باحثو ماساتشوستس ، ما يقرب من 50 أو 60 مريضًا عبر المواقع الثلاثة.

ووفقًا للمسئولين المشاركين في التجربة ، ستتلقى مجموعة واحدة الدواء جنبًا إلى جنب مع المعيار الطبيعي للرعاية ، في حين أن مجموعة المراقبة الثانية ستتلقى فقط الرعاية العادية التي يستقبلها مرضى COVID-19 حاليًا. ولم تتوفر تفاصيل أخرى حول البروتوكول على الفور.

وقد أشاد مسؤولو الصحة الصينيون بالعقار ، المعروف أيضًا باسم العلامة التجارية أفيجان ، على أنه "فعال بشكل واضح" عند استخدامه على 340 مريضًا في تجارب هناك أظهرت انخفاض وقت الشفاء وتحسين وظائف الرئة.

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وأظهرت النتائج أن المرضى الذين تناولوا الدواء في مدينة شنتشن الصينية، أظهروا نتائج سلبية للفيروس خلال متوسط ​​4 أيام بعد أن أصبحوا إيجابيين، أقل بكثير من متوسط ​​11 يومًا لأولئك الذين لم يتلقوا الدواء ، وفقًا لصحيفة الجارديان.

وقالت مصادر للصحيفة إن الباحثين سيعطون مجموعة واحدة من الدواء إلى جانب الرعاية النموذجية لمرضى فيروس كورونا ، في حين أن المجموعة الضابطة لن تتلقى سوى المستوى الطبيعي للعلاج.

وقال الدكتور كيث فلاهيرتي من مستشفى ماساتشوستس العام ، إن دراسة فافيبيرافير كانت من بين أكثر التجارب الواعدة في حوالي 30 تجربة سريرية نظرت فيها المستشفى، لذا علينا أن نرتب الأولويات "

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