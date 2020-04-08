دراسة تؤكد أن الأطعمة الغنية بفيتامين "د" تعزز صحة القلب من هجوم فيروس كورونا

أظهرت دراسة علمية حديثة نشرت أمس أن فيروس كورونا عندما يدخل الجسم قد يصيب الرئة ثم القلب والكلى والكبد، وأوضح الباحثون أن فيتامين د من أهم الفيتامينات لتحسين المناعة وصحة القلب والأوعية الدموية والجسم كله، ومن أفضل مصادره الأسماك الزيتية والمكسرات والتعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي ‘HealthDayNews”، كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة التغذية البشرية أن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "د" لها تأثيرات وقائية لصحة القلب والأوعية الدموية.

وتضمنت الدراسة أكثر من 1500 رجلاً و 1500 امرأة من منطقة أثينا الكبرى باليونان، وتم تقسيمها في الفئات الأقل والأوسط والأعلى من تناول فيتامين د.

ووجد الباحثون أن مشاكل القلب والأوعية الدموية (مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية) حدثت كالآتى:

الفئات الأقل استخداماً لفيتامين د كانوا عرضة للنوبات القلبية والسكتة الدماغية بمعدل 24٪ من الرجال ، و14% للنساء

و الفئات الأوسط استخداماً لفيتامين د كانوا عرضة للنوبات القلبية والسكتة الدماغية بمعدل 17٪ للرجال و10% للنساء.

و الفئات الأعلى استخداماً لفيتامين د كانوا عرضة للنوبات القلبية والسكتة الدماغية بمعدل 12٪ من الرجال و 11% للنساء.

وعلى النقيض من تجارب مكملات فيتامين د التي أظهرت تأثيرات مفيدة معتدلة إلى محايدة على صحة القلب ، كشفت هذه الدراسة أن زيادة تناول فيتامين د من مصادر الغذاء قد تحمي من المشاكل المتعلقة بالقلب ، خاصة عند الرجال.

ومن أهم المصادر لفيتامين "د" هي الشمس، إضافة إلى الأسماك الزيتية والبيض ومنتجات الألبان والمكملات الغذائية التي تباع في الصيدليات.

وقدم تقرير نشر مؤخراً عبر الموقع الطبي الأمريكي “HealthLine”، العديد من أعراض نقص فيتامين "د" بالجسم، ومنها:

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-الشعور بالإرهاق والتعب الشديد.

-الإصابة بألم شديد في العظام وعضلات الجسم.

-زيادة فرص الإصابة بالتهاب المفاصل.

-التعرض للإصابة بهشاشة العظام.

-زيادة فرصالإصابة بأمراض القلب.

-ارتفاع ضغط الدم.

وأشار التقرير، أن نقص فيتامين "د" بالجسم واهمال علاجه، يعد من الأمور المسببة لحدوث بعض المضاعفات الصحية، ومنها كثرة فرص الإصابة بهشاشة العظام، بالإضافة إلي التعرض للنوبات القلبية.

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